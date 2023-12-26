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İsrail, alıkoyduğu 80 Filistinlinin cenazesini teslim etti

İsrail ordusunun Gazze'deki kara saldırılarında öldürüp, naaşlarını alıkoyduğu 80 Filistinlinin cenazesi teslim edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 23:02, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 23:48
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İsrail, alıkoyduğu 80 Filistinlinin cenazesini teslim etti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı görevlileri, cenazeleri Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan teslim aldı.

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, 80 naaşın toplu mezarlara defnedilme sürecini devraldı.

Gazze'deki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinin Müdürü Mervan el-Hams, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) Filistinlilere ait yaklaşık 80 cenazenin Gazze Şeridi'ne gönderileceği yönünde kendilerini bilgilendirdiğini aktardı.

"Onlarca şehidin naaşı bir konteynır içinde geldi. Naaşların bir kısmı tam, bazılarının sadece uzuvları vardı. Bazı cesetler ise çürümüştü." diyen Hams, cesetlerin yoğun nüfuslu bir bölgede konteynerdan çıkarılması durumunda, salgına neden olabilecek güçlü bir koku yaydığını vurguladı.

Hams, cenazelerin sayılmak ve tescil altına almak üzere mezarlığa nakledilmesinin planlandığını ve bu suçun Sağlık ve Adalet Bakanlıkları aracılığıyla belgelendiğini kaydetti.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 500'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 20 bin 915 Filistinli öldürüldü, 54 bin 918 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 161'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 495 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 127 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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