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Abbas'tan Filistin yönetiminin savaş sonrası Gazze'de yetkiyi üstlenmesi için 3 şart

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırıların tamamen durması, insani yardımların ulaştırılması ve Filistinlilerin tehcir edilmesinin engellenmesi gerektiğini belirtti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 07:22, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 07:31
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Abbas'tan Filistin yönetiminin savaş sonrası Gazze'de yetkiyi üstlenmesi için 3 şart

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin yönetiminin Gazze'de sorumluluğu üstlenmesi için saldırıların tamamen durması, insani yardımların ulaştırılması ve Filistinlilerin tehcir edilmesinin engellenmesi gerektiğini belirtti.

Abbas'ın Mısır "On" kanalına verdiği röportaj Filistin devlet televizyonunda yayınlandı.

Gazze'de saldırıların tamamen durmasını ve insani yardımların ulaştırılmasını istediklerini ifade eden Abbas, Filistinlilerin ana vatanları dışına göç ettirilmesine mani olunmasını istedi.

Abbas, İsrail'in Gazze'den çıkması durumunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını belirterek, Filistin yönetiminin Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki sorumluluklarını tek bir Filistin devleti olarak üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Gazze'de zaten var olduklarını, geri dönmek gibi bir şeyin olmadığını, orada kendilerine bağlı kurumlarının, personellerin ve gençlerin olduğunu ifade eden Abbas, Gazze halkına ve kurumlara aylık 140 milyon dolar ödeme yapıldığını, bakanların 5'inin Gazze'den olduğunu, bunların 3'ünün orada ikamet ettiğini söyledi.

Abbas, "Her an uluslararası bir konferans düzenlenebilir. Biz durumu uluslararası meşruiyetin hayata geçirilmesi ve Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'ü kapsayan bir Filistin devleti temelinde incelemeye hazırız." dedi.

İsrail'in Gazze'de Filistin yönetimini istemediğine dikkati çeken Abbas, "İsrail, burada kalmak ve Filistin topraklarından parçalar koparmak istiyor. Ancak dünya bunu kabul etmiyor. Teorik olarak ABD de buna karşı." diye konuştu.

- Gazze'de yaşananlar 1948'deki Nekbe'den daha feci

Abbas, Ürdün ve Mısır'la ateşkes çabaları kapsamında temasların sürdüğünü, yakın bir zamanda Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerin de katılacağı bir toplantı yapılarak, ateşkes meselesinin ve savaş sonrası yol haritasının görüşüleceğini kaydetti.

"İsrail 1948'te yaptığı gibi Filistinlileri Batı Şeria ve Gazze'den göç ettirmek istiyor. İsrail, Netanyahu ve mevcut hükümet, Filistinlilerden ve Filistin yönetiminden kurtulmayı planlıyor." ifadesini kullanan Abbas, şunları kaydetti:

"İsrail'i destekleyen ABD'dir. Tek bir işaretle isterse savaşı durdurur. ABD'liler, İsrail'in kendilerini dinlemediğini söylüyor. Biz onlara inanmıyoruz. Gazze'de olanlar dünyanın hiçbir yerinde olmadı. Yaşananlar, 1948'deki Nekbe'den daha feci. Gazze'de yeni bir hayata yeniden başlanması için on milyarlarca dolara ihtiyaç var."

Abbas, umutların tükenmediğini ve Gazze'nin olduğundan daha güzel bir şekilde ayağa kalkacağını söyleyerek, "Dünya artık bizim yaşamayı ve bağımsızlığı hak eden bir halk olduğumuzu ve işgal altında kalmamız için hiçbir gerekçe olmadığını anlaması gerekir." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, savaş sonrası Filistin yönetiminin, Gazze'de yetkiyi devralması konusunda tarafken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu seçeneği reddediyor ve Gazze'nin güvenliğinden sorumlu olmak istiyor.

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