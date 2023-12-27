Meclis ABD'yi bekleyecek

Yeni Şafak Gazetesinden Uğur Duyan'ın haberine göre: TBMM Dışişleri Komisyonu, dün İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onayladı. Dışişleri Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin Komisyonu bilgilendirdi, milletvekilleri de kanun teklifi üzerinde görüşlerini dile getirdi. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada

teklif, AK Parti, CHP ve MHP'li üyelerin 'evet' oyu ile kabul edildi. SP ve İYİ Parti 'hayır' oyu kullanırkan DEM Parti ise oylamaya katılmadı.

O KADAR HIZLI OLMAZ

İsveç'in NATO'ya üye olabilmesi için teklifin TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gerekiyor.

Yeni Şafak'a konuşan Meclis kaynakları, "Gelişmeler, İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunu aştı. Türk-Amerikan ilişkileri konusunda yeni bir dönüm noktasına dönüştü. Şimdi ABD'nin adımı beklenecek. ABD'nin F-16'lar konusunda ya da Gazze'de kalıcı ateşkes konusunda adım atarak, Türkiye'ye samimiyetini göstermeli" ifadelerini kullandı. Meclis kaynakları, Türkiye'nin İsveç'in tam üyeliğine onay vermek için ABD Kongresi'ni bekleyeceklerini de belirtti. Komisyon çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Komisyon Başkanı Fuat Oktay, teklifin Genel Kurul aşamasına hızlı geçmeyeceğini bildirdi. Oktay, süreç için "O kadar hızlı olmaz" dedi.

ADIMLAR MEMNUNİYET VERİCİ

Komisyon Başkanı Fuat Oktay, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard'ın önceki toplantı sonrasında kendisini Meclis'te ziyaret ettiğini bildirdi. Oktay, Mard'ın İsveç olarak sorumluklarını yerine getireceklerini ve bunun üyelik sonrasında da devam edeceklerini belirttiğini söyledi. Oktay, İsveç'in kutsal değerlere yönelik saldırılara karşı da çalışma başlattığı bilgisini vererek, "Attıkları adımlar memnuniyet verici. Son olarak Kürt Kızılay'ı denilen örgütün faaliyetlerinin durdurulması olumlu. İsveç'in görevlendirildiği savcının Ankara temasları da olumlu geçti" ifadelerini kullandı.

İsveç ne adımlar attı?

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar komisyonda İsveç'in attığı adımlarla ilgili bilgiler verdi. 16 Kasım'daki Komisyon toplantısından sonra adli süreçleri takip etmek İsveç tarafından yetkili savcılık atandığını, Kürt Kızılay'ının banka hesaplarının kapatıldığını ifade etti. Akçapar, "Savunma sanayideki engellemeler getiren ülkelerin sayısı ciddi şekilde azalmakta. İsveç'in attığı adımlarla yaptırımlar uygulamıyor. Finlandiya içinde geçerli bu durum. PKK mahsubu bir şahıs İsveç'te mahkum edildi. İsveç tarafı PKK ile bağlantılı kişilerin ülkeye girişinin engellendiği açıklandı" açıklamasında bulundu. Akçapar, "İsveç'in her talebimizi hemen yerine getirmesi beklenmiyor. Bugüne kadar 5 defa toplanan 3'lü daimi mekanizmanın işi sona ermedi" dedi.

DEM komisyonu provoke etti

Komisyonun DEM Partili üyesi Ceylan Akça Cuppolo, TSK'nın F-16'lar sivilleri öldürdüğünü iddia etti. Cupollo'nun 'F-16'larla Kürtler bombalıyorsunuz' demesi üzerine, komisyonda, tartışma çıktı. Oylamaya geçilirken Cupolo komisyon salonu terk etti. Komisyonun MHP'li üyesi Kamil Aydın, "Terör örgütünün mali kaynağına karşı adımlar atılıyor. Oyunu kuralına göre oynayalım. Cumhurbaşkanımız bize gönderdi. Şimdi top bizde buradan Genel Kurula gidecek. Bu devam eden bir süreç. ABD senatosundan geçmiyor ise bunu onlar ile konuşacağız" ifadeleri kullandı.