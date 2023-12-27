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6 büyükşehirle temayüle devam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim temayül çalışmaları sürüyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 22 büyükşehrin teşkilatları ile ayrı ayrı buluşan Erdoğan dün de Aydın, Hatay, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Van heyetleri ile bir araya geldi. Antalya'da 5 ilçede MHP'nin adayıyla seçimlere girme kararı alındı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 08:04, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 08:40
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6 büyükşehirle temayüle devam

Yeni Şafak'ta Resum Ekrem Şahan'ın haberine göre: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki seçimlerden farklı olarak aday tespitinde nabzını yokladığı il teşkilatları ile motivasyon toplantılarını sürdürecek.

Büyükşehir temayüllerine devam eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aday belirleme çalışmalarında sona yaklaşıyor. Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 22 büyükşehrin teşkilatları ile ayrı ayrı buluşan Erdoğan dün de Aydın, Hatay, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Van heyetleri ile bir araya geldi. Burada Erdoğan'ın AK Parti yönetiminde olan iller için teşkilattan iki isim, muhalefette olan belediyeler için de 3 isim istediği öğrenildi. Erdoğan ayrıca motivasyonunun devam etmesi için teşkilatlarla bir araya gelmeye devam edeceğini belirtti.

ANTALYA'DA 2019 DENGESİ DEĞİŞTİ

Öte yandan temayüller sonrasında edinilen bilgilere göre Antalya'da 5 ilçede MHP'nin adayı ile seçimlere girilme kararı alındı. 2019 yılında Alanya, Finike, Kemer ve Korkuteli'nde MHP adayı ile seçime girilmiş, Alanya ve Korkuteli'nde seçimler zafer ile sonuçlanmıştı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde ise Alanya, Finike, Korkuteli ile Demre ve Gazipaşa'da MHP'nin adaylarının desteklenmesi kararlaştırıldı. 2019'da MHP adayı ile seçime girilen ve kaybedilen Kemer'de ise bu kez AK Parti'nin adayı ile seçime gidilecek.

REİSİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ocak ayının ilk haftasında Türkiye'ye geliyor. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Reisi'nin ocak ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti. Reisi'nin ziyareti sırasında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin de düzenlenmesi bekleniyor.

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