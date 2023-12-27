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Çalışan emeklinin gözü SGK'da: 5 bin TL için ödeme takvimi açıklanacak

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından SGK ödeme takvimini açıklayacak, ikramiyeler hak sahiplerine ödenecek. Ödeme takviminin 2 gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 08:38, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 08:44
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Çalışan emeklinin gözü SGK'da: 5 bin TL için ödeme takvimi açıklanacak

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren 55'inci maddesi kabul edildi.

DÜZENLEME RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASIYLA BİRLİKTE, SGK ÖDEME TAKVİMİNİ AÇIKLAYACAK

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, SGK ödeme takvimini açıklayacak. Böylece çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye için ödeme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin lira ödeme imkanından faydalanacak." ifadesini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuya ilişkin olarak, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikramiyelerin iki gün içinde yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

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