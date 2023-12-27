Türkiye'nin gözü yılın son Kabine Toplantısı'nda
Türkiye'nin gözü yılın son Kabine Toplantısı'nda
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Çalışan emeklinin gözü SGK'da: 5 bin TL için ödeme takvimi açıklanacak
Çalışan emeklinin gözü SGK'da: 5 bin TL için ödeme takvimi açıklanacak
6 büyükşehirle temayüle devam
6 büyükşehirle temayüle devam
Meclis ABD'yi bekleyecek
Meclis ABD'yi bekleyecek
2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
AYM, Can Atalay kararının gerekçesini açıkladı
AYM, Can Atalay kararının gerekçesini açıkladı
Ücretli öğretmen araştırması: 6 bin 654'ü ön lisans mezunu
Ücretli öğretmen araştırması: 6 bin 654'ü ön lisans mezunu
Yargıtay'dan emsal karar: Muhtar tebligatı götürmekle sorumlu değil
Yargıtay'dan emsal karar: Muhtar tebligatı götürmekle sorumlu değil
Emekliye 5 bin lira ikramiye düzenlemesi TBMM'den geçti
Emekliye 5 bin lira ikramiye düzenlemesi TBMM'den geçti
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarını düşürecek adım
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarını düşürecek adım
Suç örgütlerinden ele geçirilen lüks otomobiller polis otosu oldu
Suç örgütlerinden ele geçirilen lüks otomobiller polis otosu oldu
Dolarda yeni zirve: 29,34 TL
Dolarda yeni zirve: 29,34 TL
Somali Cumhurbaşkanının oğluna istenen ceza belli oldu
Somali Cumhurbaşkanının oğluna istenen ceza belli oldu
Yılın son kabine toplantısında gündem ekonomi
Yılın son kabine toplantısında gündem ekonomi
Ülke genelinde ilk 'ortak yazılı sınavlar' tamamlandı
Ülke genelinde ilk 'ortak yazılı sınavlar' tamamlandı
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Bir rakam yok
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Bir rakam yok
İzmir'de okula 'Esat Oktay Yıldırım' ismi verilmesine inceleme
İzmir'de okula 'Esat Oktay Yıldırım' ismi verilmesine inceleme
YÖK, Gastronomi Enstitüsü kuruyor
YÖK, Gastronomi Enstitüsü kuruyor
Yılmaz: Enflasyonda aylık bazda düşüşler başladı
Yılmaz: Enflasyonda aylık bazda düşüşler başladı
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yeni anayasa' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yeni anayasa' açıklaması
'İkinci el fiyatları yüzde 20 düştü, hayat normale döndü'
'İkinci el fiyatları yüzde 20 düştü, hayat normale döndü'
2024'te kaç gün resmi tatil var?
2024'te kaç gün resmi tatil var?
Devlet Bahçeli: Biz Meclis'te terörist istemiyoruz!
Devlet Bahçeli: Biz Meclis'te terörist istemiyoruz!
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Cevdet Yılmaz: KKM'den çıkışlar aşamalı olarak devam edecek
Cevdet Yılmaz: KKM'den çıkışlar aşamalı olarak devam edecek
MİT, PKK'nın sorumlusu Mehmet Sefa Akman'ı etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sorumlusu Mehmet Sefa Akman'ı etkisiz hale getirdi
Konut fiyatlarında düşüş sürer mi?
Konut fiyatlarında düşüş sürer mi?
Yüzde 25'e uyan çok olmadı davalar patladı
Yüzde 25'e uyan çok olmadı davalar patladı
Köpek terörüne bireysel tedbir, 'köpeksavar' satışlarında büyük artış var
Köpek terörüne bireysel tedbir, 'köpeksavar' satışlarında büyük artış var
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türkiye'nin gözü yılın son Kabine Toplantısı'nda

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2023 yılının son toplantısını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de gerçekleştirecek. Kabinenin ana gündem maddesini terörle mücadele, asgari ücret, memur ve emekli zammının oluşturması bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 08:44, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 08:48
Yazdır
Türkiye'nin gözü yılın son Kabine Toplantısı'nda


Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde gerçekleştirilecek olan Kabinenin en önemli gündem maddesi ekonomi ve terörle mücadele olacak. Yeni asgari ücret ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sunum yapacak. Deprem konutlarında gelinen son durum ve masada yer alacak.

Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de müfredat değişikliği ile ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Kabinede "İsrail'in Gazze'deki katliamı ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği" de ele alınacak.


ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET GÜNDEMDE

Kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Fahiş fiyatlar ve enflasyonla mücadele gibi başlıklar toplantının öncelikli gündeminde yer alıyor.

Milyonlarca vatandaşın beklediği yeni asgari ücret ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantıda sunum yapması bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantının en önemi gündem maddeleri arasında terörle mücadele de yer alıyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son gelişimler değerlendirilecek.

GAZZE'DE SOYKIRIM

Toplantıda dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak. İsrail'in Gazze soykırımındaki son durum, Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimler ve Gazze'ye yönelik Türkiye'nin yardım faaliyetleri değerlendirilecek.

İsveç'in NATO üyeliği ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve Karadeniz tahıl girişiminin yeniden başlaması için atılacak adımların toplantıda ele alınması bekleniyor.

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılından bu yana yapılacak en kapsamlı müfredat değişimi ile ilgili çalışmalarda da sona yaklaşıldı.

Yeni müfredat Kabineye sunulduktan sonra kamuoyu ile paylaşılacak. Kabinede, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bu konuda bir sunum yapması bekleniyor.

DEPREM KONUTLARI

2023 yılının da değerlendirilmesi beklenen Kabine toplantısında asrın felaketi olarak nitelendiren deprem konutlarında gelinen son durum ve masada yer alacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber