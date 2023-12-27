Helal Turizmin Kalbi Türkiye'de Atıyor: En İyi Muhafazakar Oteller

İ L A N D I R

Bu alanın öncüsü konumundaki Otelİslam.com yetkilileri, Türkiye'nin helal turizm alanında dünya çapında öne çıktığını vurguluyor.

Yetkililere göre, Türkiye helal seyahat pazarında küresel olarak ilk üç sırada yer alıyor. Ayrıca, şirket yetkilileri, 2023 yılında Türkiye'nin sahil şeritlerinde tatil yapan Müslüman turistlerin yaklaşık 32 milyar dolar harcama yaptığını belirtiyor. Bu rakam, Türkiye'nin bu helal turizm pazarında ne kadar büyük bir paya sahip olduğunun bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

İslami Otellerde Tatil Anlayışı

Helal dostu ve alkolsüz tatil anlayışı, 'İslami tatil' ya da 'muhafazakar tatil' gibi çeşitli alternatif isimlerle bilinmektedir. Bu sektör, helal bilincine sahip seyahatseverlerin tercihlerine yönelik özel olarak tasarlanmış tatil seçenekleri sunmaktadır.

Türkiye ve dünya genelinde hızla büyüyen alternatif tatil sektörü, misafirlere yönelik özelleştirilmiş hizmetler ile dikkat çekiyor. Bu tür muhafazakar tatil tesisleri; helal yiyecekler, alkol servisi olmaması, kadınlara ve erkeklere özel ayrı yüzme havuzları ve spa merkezleri gibi özelliklerle donatılmıştır. Aile dostu tesettüre uygun plajlar, çocuklar için aktiviteler ve eğlence programları, otel içinde mescit, odalarda kıble işareti, seccade ve Kuran-ı Kerim bulundurma gibi hizmetler de bu otellerin sundukları arasında yer alıyor.

Helal hizmetlerin kapsamı otelden otele ve kategoriden kategoriye değişiklik gösteriyor. Örneğin, Türkiye'deki termal oteller, tatil köyleri ile benzer seviyede helal hizmetler sunarken, şehir otellerinde bu hizmetler daha çok yemek, içecek ve odalardaki dini gereçlerle sınırlı kalabiliyor. Uluslararası alanda ise İslami tatil sektörü yeni geliştiğinden, sunulan helal hizmetlerin kapsamı daha sınırlı olabiliyor. Bu nedenle, otellerin sunduğu helal hizmetlerin çeşitliliği coğrafi konuma göre değişiklik gösterebiliyor.

Otelİslam.com, misafirlerine her otelin özel helal hizmetlerini detaylı bir şekilde gösteriyor. Farklı filtreleme ve arama fonksiyonları ile misafirler, istedikleri destinasyonda kendi ihtiyaçlarına uygun bir otel seçme imkanı buluyorlar.

Müslümanların Seyahat Harcamaları

Yayınlanan 2016/17 Küresel İslami Ekonomi Durumu Raporu'na göre, Müslümanların seyahat harcamalarının 2023 yılına kadar 250 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu, yıllık ortalama %11'lik bir büyüme oranı anlamına geliyor ve bu oran, küresel turizm pazarının genel büyüme oranından daha hızlı.

Türkiye turizm sektöründe helal seyahat alanında önemli bir pazar payına sahip ve bu potansiyeli daha da artırmak için otel işletmecilerine ve turizm acentelerine daha da çok iş düşüyor.

Türkiye, helal seyahat sektöründe dünyada en iyi gelişmiş ekosistemlerden birine sahip ve bu alanda üst sıralarda ilk 3 içerisinde yer almaktadır. Sektördeki şirketlerin pazar analizlerine dayanarak, plaj tatil köyleri ve otelleri yüksek büyüme potansiyeline sahip olarak değerlendirilebilir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'nin bu başarısı, yüksek otel sayısının yanı sıra, sunulan helal hizmet ve tesislerin kalitesinden de kaynaklanmaktadır. Türkiye'deki oteller, benzersiz bir helal hizmet paketi sunarak, küresel pazarda bir avantaj elde etmiş durumda.

Otelislam.com, farklı dillerde yürüttüğü pazarlama çalışmalarıyla bu sektörü ve Türkiye'yi dünya çapında tanıtmakta. Web sitesi aracılığıyla on binlerce turiste, Türkiye'deki bu otellerde tatil yapma imkanı sağlamaktadır.

Helal Otel Sektöründe Türkiye'nin Pazar Payını Artırmak İçin Yapılabilecekler

1. Çok dilli personel istihdamı: İngilizce, Fransızca ve Arapça gibi dillerde uzmanlaşmış personel, uluslararası misafirlere hitap etmenin anahtarıdır.

2. Farklı türde havuz seçenekleri: Hem cinsiyetlere özel havuzlar hem de aileler için karma havuzlar sunulmalıdır.

3. Bayanlara özel plaj alanları oluşturulmalı.

4. Animasyon ekipleri, misafirlerin kültürel hassasiyetlerini dikkate alarak programlar düzenlemeli.

5. Genel olarak müzik seçimlerinde ses seviyesi düşük tutulmalı ve aile dostu içeriklere öncelik verilmelidir.

6. Oda ve tesis temizliğine büyük önem verilmeli.

7. Açık büfe seçeneklerinde zengin Türk mutfağı yanında uluslararası lezzetler de sunulmalıdır.

Bu hususlara dikkat edildiğinde, Türkiye turizm pazarında önemli bir avantaj elde edebilecektir.

Türkiye genelinde bu konsepte uygun 50'den fazla alkolsüz tesis bulunmaktadır. Özellikle sadece Antalya bölgesinde, helal hassasiyeti olan muhafazakar ailelere yönelik 20'den fazla tesis mevcuttur. Bu durum, Türkiye ve özellikle Antalya-Alanya bölgesini, İslami tatil otelleri için dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri yapmaktadır. Günümüzde Muğla Marmaris, Fethiye, ve Bodrum'da da helal otel sayıları hızla artmaktadır.

Türkiye'deki En İyi Muhafazakar Oteller

Alternatif tatil konusunda Türkiye'deki en iyi muhafazakar oteller olarak sayılan Angels Marmaris, Selge Beach Resort, Wome Deluxe Otel ve Şah İnn Paradise Tatil Köyü'ne, tatilseverler tarafından rağbet gösterilmektedir. (1)

Bu otellerin tek dezavantajı, tesettüre dikkat eden ailelerin, normal otel konseptine göre çok daha pahalıya tatil yapmak zorunda bırakılmalarıdır. Tesettür otellerde, diğer normal otellere göre alkol servisi olmadığından daha cazip fiyat olması gerekirken, ne yazık ki daha yüksek fiyatlar ödenenebilmektedir.

Alkolsüz otellerde, 2-3 çocuklu ailelerin 1 gecelik konaklamaları 10-15 bin TL'yi geçebilmektedir. Bu nedenle muhafazakar ailelerin bir haftalık tatil yapmaları yol masrafları hariç 70-105 Bin TL'yi bulabilmektedir. Alkolsüz otel sayılarının artması arz / talep dengesinin sağlanması ile fiyatları daha makul seviyeye geleceği düşünülmektedir.

Türkiye Helal Turizmde Küresel Pazarda İlk Üçe Giriş Yaptı

1. Türkiye: Ülkemiz, kapsamlı turizm ve ulaşım altyapısı, misafirperverliği, kadınlara yönelik özel helal tesis olanakları, helal yemek seçenekleri, zengin doğal güzellikleri ve İslami tarih ile kültürel mirasıyla öne çıkıyor.

2. Malezya: Güçlü turizm altyapısı, helal yemek garantisi, doğal zenginlikler ve İslami tarih ve kültürel eserler Malezya'yı cazip kılan diğer faktörler.

3. Birleşik Arap Emirlikleri: Üst düzey turizm altyapısı, lüks oteller, helal yemek garantisi ve çeşitli eğlence ve alışveriş imkanları ile dikkat çekiyor.

Dünya genelinde helal turizmde öne çıkan destinasyonlar arasında Türkiye, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra, diğer bazı önemli ülkeler de bulunmaktadır. Bunlar arasında:

Endonezya: Zengin doğal güzellikleri, geniş helal yemek çeşitliliği ve İslami mirasa derin saygısı ile Endonezya, helal turizmde dikkat çekiyor. Ülke genelinde dağılmış helal sertifikalı oteller ve restoranlar, ziyaretçilere geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.

Fas: Kuzey Afrika'nın bu büyüleyici ülkesi, geleneksel mimarisi, zengin kültürel tarihi ve helal yemek seçenekleriyle tanınıyor. Fas, aynı zamanda etkileyici sahil şeritleri ve misafirperver insanları ile de ünlü.

Ürdün: Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanınan Ürdün, helal turizm açısından giderek popülerleşen bir destinasyondur. Özellikle Petra ve Vadi Rum gibi dünya mirası siteleri, İslami tarihe meraklı ziyaretçiler için mükemmel seçenekler sunuyor.

Bu destinasyonlar, helal turizm sektöründe kendilerine özgü nitelikler sunarak, dünya çapında Müslüman seyahatseverler için çekici hale gelmişlerdir. Her biri, helal yemek seçenekleri, İslami tarihi ve kültürel miraslarının yanı sıra, benzersiz doğal güzellikleri ve misafirperverlikleri ile öne çıkıyor. Bu ülkeler, helal bilince sahip ziyaretçilere, dini inançlarına saygı duyan bir tatil deneyimi sunma konusunda kendilerini kanıtlamışlardır.

Ayrıca, helal turizmde ön plana çıkan diğer destinasyonlar şunlardır:

Katar: Lüks ve konforu bir arada sunan Katar, modern altyapısı, sofistike şehir yaşamı ve zengin İslami kültürel mirasıyla helal turizmin gözde mekanlarından biridir. Doha şehrindeki İslam Sanatı Müzesi gibi önemli kültürel noktalar, İslami sanatın ve tarihinin derinliklerine dalmak isteyen ziyaretçiler için idealdir.

Mısır: Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Mısır, Kahire'deki tarihi camileri ve İslam kültürüne dair zengin mirasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, Kızıldeniz kıyıları, helal turizme uygun tatil seçenekleri sunarak bu bölgeyi Müslüman turistler için cazip bir hale getiriyor.

Bangladeş: Doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirası ile Bangladeş, helal turizmde keşfedilmemiş bir cevher olarak öne çıkıyor. Dakka ve Chittagong gibi şehirler, helal yemeklerin yanı sıra, İslami kültür ve tarihe meraklı ziyaretçiler için çeşitli cazibe merkezleri sunuyor.

Bu ülkeler, helal turizm sektörünün çeşitliliğini ve zenginliğini gösteriyor. Gelişmiş turizm altyapıları, İslami kültürel mirasları ve misafirperverlikleri ile bu destinasyonlar, helal bilince sahip seyahatseverler için mükemmel seçenekler sunuyor. Helal turizm, sadece dini hassasiyetlere saygı duyan bir seyahat şekli olmanın ötesinde, ziyaretçilere zengin kültürel deneyimler ve doğal güzellikler keşfetme imkanı da sunuyor.

(1) Kaynak : https://www.otelislam.com/turkiyedeki-en-iyi-muhafazakar-oteller/