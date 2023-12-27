Enerji sektöründe uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Yeni yılda doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında çeşitli durumlarda uygulanacak idari para cezaları belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 09:23, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 09:24
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili sektörlere ait tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere mevzuata aykırılık durumlarında uygulanan idari para cezalarında 2024 yılı için yüzde 58,46 artışa gidildi.
Tebliğ 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.