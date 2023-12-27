Barona VIP servise komik ceza

'Türk Escobar' lakaplı uyuşturucu baronu Nejat Daş'a makam aracını kullandıran eski Sultanbeyli Emniyet Müdürü N.K'nın ve makam şoförü polis memurunun yargılandığı davada karar çıktı. "Taşıt Kanunu'na muhalefet" suçundan verilen hapis cezası 440 liralık adli para cezasına çevirdi.

Savcılığın iddianamesine göre 2020 yılında, eski Sultanbeyli Emniyet Müdürü N.K., kendisine tahsis edilen makam aracıyla uyuşturucu baronu Nejat Daş'ın gideceği yere götürülmesi için polis memuru İ.H.A.'ye talimatta bulundu. Hem talimatı veren Necmettin Yüksek hem de şoförlük yapan polis memuru İ.H.A. hakkında 'Taşıt Kanunu'na muhalefet' suçundan 1'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Davaya ifadesini gönderen polis memuru sanık İ.H.A., o dönem sokak kısıtlamaları bulunduğunu, saygıda kusur etmemesi konusunda uyarıldığını ve müdürünün talimatlarına uyduğunu söyledi.N.K. ise, "Şoförlerimin istirahatli günlerinde ne yaptıklarını bilmem mümkün değil. Talimat vermem söz konusu dahi olamaz" diyerek suçlamaları reddetti. Ancak bilirkişi raporu, aracın 2 ayrı günde Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Çerkezköy ve Sefaköy'e gittiğini, 402 kilometrelik yol yaptığını belirledi.

ARZU KAYA