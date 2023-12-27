Güngören'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumanı fark eden iş yeri çalışanları kendi imkanlarıyla binadan dışarı çıktı.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki 4 katlı iş yerinin kumaş atölyesi olarak kullanılan üçüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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