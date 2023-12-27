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'Son depremzede kalıcı konutuna ulaşana kadar çalışmaya devam edeceğiz'

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman'ın 6 Şubat depremlerinin etkisini en çok hisseden, can ve mal kayıplarını en yüksek düzeyde yaşayan illerden biri olduğunu söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 10:06, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 10:09
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'Son depremzede kalıcı konutuna ulaşana kadar çalışmaya devam edeceğiz'

Alkayış, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, AK Parti Hükümetinin depremin yaralarını sarmak adına büyük bir gayret gösterdiğini, kendisinin de depremin yaşandığı andan itibaren arama kurtarma çalışmalarından, afetzedelerin deprem bölgesinden nakline, çadır kentlerin kurulumuna kadar her süreçte bölgede olduğunu aktardı.

Depremde hayatını kaybeden Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ı da rahmetle andığını dile getiren Alkayış, "Yaşanan felaketin büyüklüğü, etki alanı ve önümüze koyduğu sorunlar zinciri sebebiyle planlama ve uygulama aşamasında yetersiz kalınan bir alan, çözümü yavaşlatan özel durumlar, organizasyon konusunda bazı aksaklıklar çıkabilir. Bu hem hayatın doğasında hem de felaketin yaşattığı yıkımın büyüklüğü sebebiyle anlaşılır bir durumdur. Ancak tüm olumsuz şartlara rağmen Hükümetimiz ilk deprem konutunun temelini, depremden hemen sonra atmıştır. Depremin ilk anından itibaren canla başla çalışan tüm kurumlarımızı, bütün teşkilat çalışmalarımızı siyasi bir çaba olarak nitelendirmek; üzücü olduğu kadar ahlaktan yoksun bir davranış örneğidir." diye konuştu.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden 11 ilin ve bu illerde yaşayan 14 milyon insanın etkilendiğini hatırlatan Alkayış, "6 Milyon 609 bin 408 bağımsız bölümde yapılan hasar tespit çalışması sonucunda 680 bini konut olmak üzere 850 bin bağımsız bölüm ağır hasar alarak maalesef kullanılamaz hale geldi. Yıl sonu itibariyle konutların teslimatı etap etap yapılmaya başlanacak ve vatandaşlarımızın tamamı yerleştirinceye kadar çalışmalarımızı durmadan sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Alkayış, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gayretlerimizi görmeyen kişiler, Adıyaman'ımızda 54 geçici barınma merkezini sosyal donatılarıyla beraber oluşturduğumuzu hayal dahi edemeyen kişilerdir. Oluşturduğumuz merkezlerimizde 66 bin 500 vatandaşımız barınmakta olup toplamda 41 bin 292 deprem konutunun inşasına da başlanmıştır. Hükümetimiz sadece depreme yönelik 762 milyar lira bütçe ayırarak kentsel dönüşüm bütçesine yeterli önemi vermeyen belediyelere de bütçenin nasıl yapılacağını göstermiştir. Sadece göstermekle kalmamış, geçen yıla göre Mahalli İdarelere ayrılan kaynak yüzde 65 oranında artırılarak 860 milyar liraya çıkartılmıştır. Ülkemize maliyeti 104 milyar dolar olarak tahmin edilen depremin yaralarını hep birlikte sarmaya ve Adıyaman'ımızın da içinde bulunduğu deprem bölgesinin yeniden inşası için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Adıyaman için ortaya konan yatırımların gözle görülür şekilde somut olarak ilerlediğinin altını çizen Alkayış, konteyner kentte yaşayan vatandaşların kendi kalıcı konutlarına geçmelerini sağlamak için canla başla çalıştıklarını ve amaçlarının en kısa zamanda depremin yaralarını el birliğiyle sarıp Adıyaman'ı kalkındırmak olduğunu da sözlerine ekledi.

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