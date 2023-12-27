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Altının gramı 1950 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1950 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 10:30, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 10:31
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Altının gramı 1950 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,58 yükselişle 1935 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 1950 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 270 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 260 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 70 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması varlık fiyatlarını etkilemeye devam ettiğini belirtti.

Yaklaşık 2 yıldır süregelen enflasyonla mücadele kapsamında atılan "şahin" adımların gelecek yıl yerini faiz indirimlerine bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in küresel bazda söz konusu adımlara öncülük edeceği tahmin edilirken, Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda ilk faiz indirimi için mart ayı öne çıkmaya devam ediyor.

Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında alıcılı seyri desteklemeyi sürdürürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,88 ile temmuzdan bu yana en düşük seviyeye yakın seyrediyor.

Bu durum altının ons fiyatında da yükseliş eğiliminin devam etmesine yardımcı oluyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Richmond imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 80 ve 2 bin 100 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 50 ve 2 bin 30 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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