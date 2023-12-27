Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 8 terör örgütü mensubu yakalandı
Edirne'de son bir haftada, yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan 8 terör örgütü üyesi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 10:40, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 10:42
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte son bir haftada, terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanması ile aranan şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaları sırasında 1'i terör örgütü PKK, 7'si FETÖ üyesi 8 kişiyi yakaladı.
Yurt dışına kaçmak isterken Yunanistan sınırında yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.