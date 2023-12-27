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Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde deprem meydana geldi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 11:06, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 12:23
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.55'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen sarsıntının derinliği 9,69 kilometre olarak ölçüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya Doğanşehir'de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise sosyal medya hesabından, meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramaları için yönlendirildiğini belirterek, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. Doğanşehir ilçemizde yaşanılan 4,3 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt da şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını anlatarak, "Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Bölgede taramalarımız devam ediyor." dedi.

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