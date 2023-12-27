Büyükşehir belediye başkanlarının başarı düzeyi anketi yayımlandı

MLS Araştırma ve Danışmanlık, 10-22 Aralık 2023 tarihleri arasında 30 büyükşehir ve bunlara bağlı iki yüz ilçeden 21 bin 600 kişi ile bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CAT) yöntemiyle anket çalışması gerçekleştirdi.

MLS Araştırma ve Danışmanlık'ın anket sonuçları şu şekilde:

MARMARA BÖLGESİ

EGE BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

KARADENİZ BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ