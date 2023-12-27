Büyükşehir belediye başkanlarının başarı düzeyi anketi yayımlandı
MLS Araştırma ve Danışmanlık firması tarafından 2023 yılı Büşükşehir Belediye Başkanları başarı düzeyine ilişkin yapılan çalışmanın sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 11:14, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 11:13
MLS Araştırma ve Danışmanlık, 10-22 Aralık 2023 tarihleri arasında 30 büyükşehir ve bunlara bağlı iki yüz ilçeden 21 bin 600 kişi ile bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CAT) yöntemiyle anket çalışması gerçekleştirdi.
MLS Araştırma ve Danışmanlık'ın anket sonuçları şu şekilde:
MARMARA BÖLGESİ
EGE BÖLGESİ
AKDENİZ BÖLGESİ
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
KARADENİZ BÖLGESİ
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ