2024 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusunna göre birinci aşama olan ön başvuru tarihi 02 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 8 Ocak 2024 tarihinde sona erecek.

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