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Çanakkale'de bir kadının yüzüne kimyasal sıvı atan zanlı adliyeye sevk edildi

Kezzap olduğu değerlendirilen sıvının, masaj salonunda çalışan kadının gözüne tesir ettiği öğrenildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 12:40, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 12:41
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Çanakkale'de bir kadının yüzüne kimyasal sıvı atan zanlı adliyeye sevk edildi

Çanakkale'de bir masaj salonunda çalışan kadının yüzüne kimyasal sıvı attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan R.A'nın (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlının "kasten yaralama" suçundan savcılıktaki sorgusu sürüyor.

R.A'nın yüzüne kimyasal sıvı attığı B.A'nın (24) ise Çanakkale Tıp Fakültesi Hastanesinden sevk edildiği Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yanık Ünitesinde tedavisi sürüyor.

Kimyasal sıvının gözüne tesir ettiği belirlenen B.A. ile R.A'nın önceden arkadaş oldukları ancak son dönemde aralarının bozulduğu, söz konusu sıvının ise kezzap olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Olay sırasında B.A'nın yanında bulunan bir kadının koluna da sıvı döküldüğü, bu kişinin Çanakkale Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi edildiği belirtildi.

İsmetpaşa Mahallesi Aslanca Sokağı'ndaki masaj salonunda çalışan B.A'nın yüzüne kimyasal sıvı atılmıştı. B.A. hastaneye kaldırılmış, zanlı R.A. ise Ezine ilçesinde polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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