Operasyon bölgelerine saldırı girişimi engellendi: 4 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, komandoların Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu kapsamda, huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık verilmeye devam edileceği vurgulandı.