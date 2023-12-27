Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir genç öldü

Hamud'un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı, şüpheli de polislerce gözaltına alındı.

Sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hamud, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Siteler Mahallesi'ndeki Yeni Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal Kompleksi'nde yabancı uyruklu İ.M.A. ve Abdullah el Hamud (16) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

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