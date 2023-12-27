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12 yıllık bebek özleminin ardından tüp bebekle üçüz sahibi oldular

Beşir çifti, 12 yıllık bebek özleminin ardından İzmir Şehir Hastanesindeki tüp bebek tedavisi sonucu üçüz bebek sahibi oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 13:42, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 13:45
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12 yıllık bebek özleminin ardından tüp bebekle üçüz sahibi oldular

İzmir Şehir Hastanesinde Yenidoğan Servisine bağlı, Kasım 2023'te hizmete giren 18 yataklı 'Anne-Bebek Uyum Servisi' Beşir çiftinin 12 yıllık bebek hasretini giderdi. Tüp bebek tedavisi sonucunda 31 haftalıkken İzmir Şehir Hastanesinde dünyaya gelen üçüz bebek kardeşler 45 günlük yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki tedavilerinin ardından annelerine teslim edildi. Anne-Bebek Uyum Servinde anneleriyle misafir edilen Beşir bebekler, şimdi annelerinin kollarında taburcu olmayı bekliyor.

"Ailelerimiz mutlu olunca, biz de mutlu oluyoruz"

Yaşanan bu süreçler hakkında açıklamalarda bulunan İzmir Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aslıhan Abbasoğlu, "Her ne kadar hastanemizde, anne ve babalar yenidoğan yoğun bakım ziyaretlerinde bebeklerini görüp, ten tene temasları sağlanıp, emzirme saatlerinde destekleniyor olsa da, eve dönüş zamanı geldiğinde endişelenen aileler için şahane bir süreç oluşmasına fırsat veriyoruz. Bebeklerimiz mutlu, ailelerimiz mutlu olduğu sürece biz de ekip olarak mutlu oluyor ve işimizi daha da büyük bir aşkla sürdürüyoruz. Anne uyum servisimizin bir diğer özelliği ise yoğun bakım ihtiyacı olmayan sarılık, kilo kaybı, beslenme problemi gibi klinik tablolarda anne ve bebeği ayırmadan bebeğin tedavisinin bu serviste düzenleyebiliyor olması" dedi.

Öte yandan, Anne-Bebek Uyum Servisinin, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde uzun süre tedavi edilen ve taburculuğu yaklaşan bebeklerin özel tek kişilik odalarda anneleriyle uyumunu ve annelere verilen eğitimin etkinliğini gözlemlemeyi amaçladığı ifade edildi.

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