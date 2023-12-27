Adıyaman'da yolcu otobüsüyle polis aracı çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da şehir içi yolcu otobüsü ile polis aracının çarpıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 14:44, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 14:45
A.C. idaresindeki 02 FH 043 plakalı Adıyaman Belediyesine ait şehir içi yolcu otobüsü, Yenisanayi Mahallesi'nde S.Ş. idaresindeki 02 A 4830 plakalı polis aracıyla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.