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Erdoğan: 36 saatte 54 terörist yok edildi

Beştepe'de ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 askerin şehit olduğu saldırıya değindi. 36 saatte 54 teröristin yok edildiğini söyleyen Erdoğan, "Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak." dedi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Erdoğan, gözaltına alınan Filistinlilerin stadyumda teşhir edilmesine tepki gösterdi. Erdoğan, "Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den farkı var mı?" diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 15:09, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 15:22
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Erdoğan: 36 saatte 54 terörist yok edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti geleceğine hiç olmadığı kadar güvenle bakmaktadır. İçinde bulunduğumuzun asrın milletimizin ve devletimizin asrı olacağından zerre şüphe duymuyorum.

Türkiye'nin şahlanışına set çekmeyi amaçlayan menfur terör saldırılarının, kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağının bilinmesini istiyorum.

12 evladımız şehit oldu, Allah rahmet eylesin. Ama bakın 36 saatte 54 terörist yok edildi. Çünkü bizim bu şehitlerimizin asla kanları yerde kalmayacak.

Her başarı gibi Türkiye'nin başarıları tesadüf değildir. Ülkemizin başarısındaki en büyük payın bilimde yakaladığımız ivme olduğuna inanıyorum. Günü kurtarmanın değil, istikbali şekillendirmenin peşindeyiz. 2002'den itibaren ülke sathında bilim, sanayi ve yenilikçilik ekosisteminin geliştirilmesine önem verdik.

"ÜLKEMİZ KÜRESEL BİR AKTÖR OLDU"

Üniversitenin olmadığı il yok. Eğitimden sağlığa her alanda elde ettiği başarıyla ülkemiz küresel bir aktör oldu. Türkiye'yi bilimsel araştırmalarda çok farklı bir noktaya taşıdık. İnanmak başarmanın yarısı olarak tarif edilir.

Fikri ve ilmi boyutu eksik her mücadele yarım kalmaya mecburdur. Siyasi, ekonomik, askeri olarak tam bağımsız Türkiye hedefliyorsak bilimsel araştırmalarda da zirveyi hedeflemek mecburiyetindeyiz.

YURTDIŞINDAKİ BİLİM İNSANLARINA ÇAĞRI

Tüm yetişmiş insan kaynağımızın desteğine, katkısına ihtiyacımız vardır. Akademik ve bilimsel çalışmalarının belirli bir kısmını yurtdışında yapmış, bilgi ve tecrübe kazanmış bilim insanlarımızın ülkelerine dönerek Türkiye'nin kalkınma mücadelesine destek vermeleri çok ama çok önemlidir.

"BUNLARIN HİTLER'DEN FARKI VAR MI?"

Gazze'de 7 Ekim'den beri çoğu çocuk ve kadın 21 binden fazla masumun hayatına malolan İsrail katliamı turnusol görevi gördü. BM'den uluslararası basın kuruluşlarına kadar bu krizde hepsi sınıfta kaldı. Saldırılar başlayalı bugün itibarıyla 80 gün oldu. 80 gün boyunca insanlığa ait tüm değerler kurşuna dizildi. Stadyumda İsrail'in Nazi kamplarını izledik değil mi? Hitler'den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler'den ne farkınız var? Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den farkı var mı? Hitler bunun kadar zengin değildi, bu daha zengin. Batı'dan destek alıyor. Bu desteklerle 20 binden fazla Gazzeli'yi öldürdüler. Almanya hala Hitler'in bedelini ödüyor, o yüzden borcu var ve ses çıkaramıyor. Bizim borcumuz yok."

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