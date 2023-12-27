Can Ataklı Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan bir videoda gazeteci Can Ataklı'nın şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' re'sen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Ataklı, Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.