Bakan Işıkhan'dan TÜRK-İŞ'e asgari ücret ziyareti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ'i ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 15:30, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 15:43
Bakan Işıkhan'ı, TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Işıkhan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.
Bakan Işıkhan'a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.