Akşener: Adı sürekli değişen sözde siyasi partinin gazi meclisimizde yeri yoktur

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit olan askerlerin isimlerini okudu ve şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Herkesin yüreğini yakan acı günlerden geçtiklerini anımsatan Akşener, ülkenin içinde bulunduğu şartlar içinde Gazi Meclis çatısı altında çok büyük sorumluluk taşıdıklarını belirtti.

DEM Parti'yi eleştiren Akşener, "Adı sürekli değişen ama terörist başına duyduğu sevdası bir türlü değişmeyen bir sözde partinin bizim gözümüzde siyasi meşruiyeti yoktur. Kürt vatandaşlarımızı kendilerine kalkan olarak kullanıp terörü aklamaya kalkanların, Gazi Meclisimizde yeri yoktur" diye konuştu.

Meral Akşener, birlikte ve kardeşçe yaşamak istediklerini vurgulayarak, "Ama onlar, terör propagandasından vazgeçmiyorlar. 'Demokrasi' diye ambalajlayıp kurucu değerlerimize saldırmaktan vazgeçmiyorlar. Her fırsatta, her yerde bu caniye methiyeler dizip milletimize hakaret etmekten vazgeçmiyorlar" ifadesini kullandı.

"Alın, o oylar sizin olsun"

Türkiye ve Türk milletiyle hiçbir bağı olmayan uzaktan kumandalı şer odaklarına cüret verenlerin, sorunun kaynağı olduğunu belirten Akşener, şunları kaydetti:

"Asıl sorun; bir belediye kazanmak uğruna teröristin mektubunu okutanlardır, açılım sürecinde utanmadan teröristten 'Gandi' çıkarmaya çalışanlardır, oy uğruna şekilden şekle giren partiler, kimi kapının arkasında kimi de kapının önünde yapılan diplomasiler, her seçim öncesinde kapılarında paspas olan siyasetçilerdir. Nitekim maşanın da maşası olan bu siyasi parti görünümlü yapıyı her seçimde bir aktör haline getiren de 'ittifak' diye diye insanımızı bir rakama indirgeyen bu yozlaşmış kutup siyasetinin ta kendisidir. Biz terörist başını lider, PKK'yı pusula, Kürtleri de pazarlıkta kullanılacak kaldıraç gören bu kirli zihniyeti reddediyoruz. Alın, o oylar sizin olsun. Türkiye düşmanlarına pirim veren pısırık siyasetiniz sizin olsun. Bölücülüğe yol veren yılışık siyasetiniz sizin olsun."

"Terörle iltisaklı kişilerin aday olmasına göz yummayın"

Akşener, millet iradesinin tecelligahı Gazi Meclis kürsüsünden terör propagandası yapılabilmesinde, "federasyon, özerklik, çok ulusluluk çıkışlarına" sessiz kalınmasında, en çok hükümetin sorumlu olduğunu savundu.

Terörle gerçekten mücadele edilmek isteniyorsa, öncelikle siyasetten terörün gölgesini kaldırmak için adım atılması gerektiğini dile getiren Akşener, şöyle devam etti:

"Önümüzde yerel seçimler var. Bu seçimde geçtiğimiz yıllarda yaptığınız gibi önce terör sempatizanlarının aday olmasına izin verip, seçildikten sonra da kayyum atama kurnazlığından vazgeçin. Millet iradesini çiğnemeyin. Demokrasimizi daha fazla kirletmeyin. Madem terörle mücadele etmek istiyorsunuz, o zaman terörle iltisaklı olan kişilerin aday olmasına göz yummayın. Eğer samimiyseniz kayyum meselesi üzerinden gizli pazarlıkları bırakın, gerekeni yapın. Milletimizi de bu Hacivat-Karagöz oyunuyla daha fazla oyalamayın.

Mesela; bir siyasetçinin aday olabilmesi için geçtiği bir güvenlik soruşturması var ama ne hikmetse adaylık esnasında bulunamayan suçlar, aday olan kişi seçildikten sonra anında bulunabiliyor. Biz diyoruz ki önümüzdeki seçimler bir milat olsun. Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart'ta milletimizin önüne terörle iltisaklı adayları çıkartmasın. Seçimlerden sonra yaptığınız derinlikli soruşturmaları bu sefer seçimlerden önce yapın. Eğer rahatsızlığınızda ciddiyseniz kürsülerden hamasi nutuklar atıp şikayet etmek yerine devleti yönetmenin gereğini yapın. Biz varız, buyrun, hodri meydan."

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, yıllardır "40 katır mı, 40 satır mı?" diye ucube bir tercihe zorlayan dayatmacı siyasetin, bugün de Türk milletini, terör sevicileriyle Cumhuriyet düşmanları arasına mahkum etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Gazi Meclis kürsüsünden bir yandan terör propagandası yapıldığını, diğer yandan da eyalet sistemi, özerlik ve federasyon nidalarının atıldığını anlatan Akşener, "Ama ne hikmetse bu iki hadsizliğe de aynı güçle karşı çıkan tek siyasi parti İyi Parti. Bizim dışımızda kimseden tık yok. Gerçekten ibretlik. Miting meydanlarında mangalda kül bırakmayanlar, tavana bakıp ıslık çalıyor. 'Cumhuriyeti biz kurduk' diye gezenler uslu uslu oturuyor. Bir yanda belediye seçimleri öncesinde DEM'lilere şirin gözükmek için susanlar var, diğer yanda ise beraber yol yürüdüğü hatta bütçe savunmasını bile yaptırdığı HÜDA PAR'ın, Anayasamıza meydan okumasına susanlar var." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, "bu iki yüzlü tiyatroya" asla sessiz kalmayacaklarını, Türklüğe, Cumhuriyet'e ve devletin bütünlüğüne dil uzattırmayacaklarını vurguladı.

"Her zamanki gibi denk bir bütçe yapılamamış"

Meclis'te kabul edilen 2024 yılı bütçesine de değinen Akşener, muhalefetin uyarı ve önerilerinin dikkate alınmadığını ifade etti.

2024 yılı bütçe harcamalarının 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 8 trilyon 437 milyar lira olduğuna dikkati çeken Akşener, "Aradaki fark 2 trilyon 652 milyar lira. Yani her zamanki gibi denk bir bütçe yapılamamış. Hatta öyle bir açık verilmiş ki tüm zamanların en yüksek seviyesi" dedi.

Tarımsal destek için ayrılan ödeneğin 91 milyar lira olduğunu aktaran Akşener, tarımsal destek ödemelerinin hem milli gelir hem de bütçe harcamaları içindeki payının giderek düştüğünü söyledi.

Meral Akşener, bütçede emeklinin de olmadığını savunarak, "Bugün yaklaşık 8 milyon emekli açlık sınırının yarısı kadar emekli aylığı alıyor. 2024 yılı bütçesindeyse bu çarpıklığı giderecek hiçbir şey yok. 14 Mayıs seçimleri öncesinde 'Memurlara ne verdiysek aynısını emeklilere de vereceğiz' diyen Sayın Erdoğan, verdiği sözleri hemen unutmuş" diye konuştu.

"Bizi maraba zannetmişler"

Akşener, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri hatırlatarak, "Milletimiz iki yumruk arasında sıkışmış durumda, nefes alamaz hale geldi. İddia ediyorum, milletimiz hem iktidarın hem de muhalefetin iki kulağını birden çekecek" görüşünü paylaştı.

İyi Parti'yi kurdukları ilk günden beri kutuplaşmanın konforunu sürenlerin, kendilerinden rahatsız olduğunu dile getiren Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki seçimlere 81 ilde hür ve müstakil olarak girme kararımızdan sonra bu rahatsızlık artık ayyuka çıktı. Kimse kusura bakmasın, rahatsız etmeye aynen devam edeceğiz. Türkiye'yi kısır döngüye mahkum eden bu eğri düzene çomak sokmaya devam edeceğiz. Siyasetin 'kırmızı güçler-mavi güçler' mantığına sıkıştırılıp, milletimizin, istemediği tercihlere zorlanmasına müsaade etmeyeceğiz. 'Yolumuza hür ve müstakil olarak devam edeceğiz' diyerek statükodan beslenenlerin düzenlerini bozduk. Bizim sırtımızdan kariyer planı yapanların ama teşekkürü başkalarına edenlerin planlarını bozduk. Sayemizde makamları, mevkileri cepte görenlerin kimyalarını bozduk. Nitekim, operasyonların, dümenlerin ardı arkası kesilmiyor.

Bizleri ne kadar önemsiz görmüşler. Bu kişiler kimdir, neye sevinir, neye kızar, nerede öfkelenir; hiçbirimiz hakkında kimse düşünmemiş. Bizi o derece önemsiz, cepte ve elde görmüşler. Sevgi kuş gibidir; sıkarsan ölür, bırakırsan da gider, vurursan da hepten gider. Bizi maraba ve değersiz zannetmişler. Çünkü bu arkadaşlar buralarda ya; sizi, bizi yok farz etmişler. Onun için teşekkürler başkalarına edilmiş, ama bitti. Artık korkunun ecele faydası yok."

Bu arada Akşener, konuşmasının başında bazı belediye başkan adaylarını da tanıttı.

Buna göre, Niğde Belediye Başkan Adayı Naim Eren, Keçiören Belediye Başkan Adayı Kemal Babuccu, Marmaraereğlisi Belediye Başkan Adayı Zeki Uzun, Çorlu Belediye Başkan Adayı Akın Yılmaz, Hayrabolu Belediye Başkan Adayı Muhittin İzgi, Çerkezköy Belediye Başkan Adayı Yasemin Altın Erseçkin, Patnos Belediye Başkan Adayı Müslim Coşkun, Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı Zeki Gözegir, Ekinözü Belediye Başkan Adayı Şevki Özer, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Selahattin Can, Marmaris Belediye Başkan Adayı Ali Acar oldu.