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2023'te en çok arsa aranan il?

Emlakjet CEO'su Tolga İdikat; "Bu yıl arsa aramalarında en popüler şehrin açık ara Kırklareli olduğunu görüyoruz. Bu talebin sebebini nüfus yoğunluğunun düşük olması ve deprem açısından en güvenli kentlerden biri olarak kabul edilmesi şeklinde yorumluyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 15:55, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 15:57
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2023'te en çok arsa aranan il?

Emlakjet, Türkiye geneline ilişkin 2023 emlak verilerinin yer aldığı Emlakjet 2023 Gayrimenkul Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, Emlakjet üzerinden Türkiye genelinde arsa aramaları 2023'te geçen yıla göre yüzde 251 arttı. Aramalarda en popüler il yüzde 1643 ile Kırklareli oldu. Onu yüzde 1000 artışla Manisa, yüzde 604 ile Çanakkale, yüzde 450 ile Balıkesir, yüzde 441 ile Muğla izledi.

Açıklamada verilere ilişkin görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, Emlakjet platformunda 2023'te arsa aramalarında ciddi bir talep artışı gözlemlediklerini bildirdi.

İdikat, "Bu yıl arsa aramalarında en popüler şehrin açık ara Kırklareli olduğunu görüyoruz. Bu talebin sebebini nüfus yoğunluğunun düşük olması ve deprem açısından en güvenli kentlerden biri olarak kabul edilmesi şeklinde yorumluyoruz." ifadelerini kullandı.

Artan yoğun talep doğrultusunda Kırklareli'ndeki arsa fiyatlarının da yükseldiğinden bahseden İdikat, arsa aramalarının bölgesel olarak Kuzey Ege ve Akdeniz'de yoğunlaştığını anlattı.

- "Arsa almak konuta göre daha teferruatlı"

Tolga İdikat, arsa almanın konuta göre daha teferruatlı bir işlem olduğunu kaydederek, yatırımcıların konu hakkında detaylı araştırmalar yapmasının ve ilgili belediyelerden bilgi talep etmesinin yatırımlarını güvenli hale getireceğini vurguladı.

Emlakjet'in yeni projesi Arsa Dünyası'ndan da bahseden İdikat, "Arsaya olan talebi öngördüğümüz için sitemizde bir 'Arsa Dünyası' alanı oluşturduk. Kullanıcılarımız buradan rahatlıkla uzman görüşü alabilir ve ilgili mevzuatları inceleyebilir. Önümüzdeki yıl itibarıyla arsaya olan talebin daha da artacağını öngörüyor, bununla eş zamanlı olarak bu alana yatırımlarımızın devam edeceğini belirtiyoruz." açıklamasında bulundu.

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