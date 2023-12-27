İLANDIR...

DreameBot D10s Pro... Robotik temizlik artık daha akıllı

Dreamebot D10s Pro, sizin gibi temizlik yapabilecek kadar akıllı bir robot süpürge olarak dikkat çekiyor. Hem süpürme hem paspas özelliklerini birarada bulunduran robot süpürge, minimalist şarj istasyonu ile hem yerden tasarruf sağlıyor hem de kesintisiz temizlik olanağını evinize getiriyor.

Çok yönlü kapsamlı temizlik

Dreamebot D10s Pro, sunduğu 5.000 Pa emiş gücü sayesinde, daha temiz bir eve gelmenizi sağlar. Çok yönlü, kılsız kauçuk fırça sayesinde, robotunuz halıların ve kilimlerin derinliklerine kadar inerek dipteki tozları bile temizler. Sert zeminlerdeki kiri alır ve hem evcil hayvanların hem de sizin saçlarınızın, kıllarınızın zeminden tamamen temizlenmesini sağlar.

Sizin gibi temizlik yapabilecek kadar akıllı

Dreamebot D10s Pro, akıllı ve hızlı haritalama sistemi ile öne çıkıyor. Evinizin haritasını hızla oluşturan D10s Pro, akıllı temizlik stratejileri belirlemenize yardımcı oluyor. Hiçbir noktayı kaçırmadan oluşturduğu haritalar ile etkili ve verimli bir temizlik yapmanızdaki stratejilerinizde size yardımcı oluyor. Gelişmiş yapay zekaya ve LDS engellerden kaçınma özelliğine sahip robot, temizlik yaparken karşılaştığı engelleri tespit edip anında size raporlayabiliyor.

Evinize göz kulak olun.

Dreamebot D10s Pro'nun sunduğu uzaktan video denetimi özelliği ise, siz nerede olursanız olun evinizi, evcil hayvanlarınızı ve çocuklarınızı kontrol etmenize olanak tanır. Telefonunuza yükleyeceğiniz Dreamehome uygulaması sayesinde sadece birkaç dokunuşla evinizi tamamen yeni bir perspektiften görme olanağına kavuşuyorsunuz. İsterseniz mobilyaların altını kontrol edebilir, isterseniz temizlik sırasında evinizde neler olduğunu uzaktan izleyebilirsiniz.

Evin tamamını kesintisiz temizler

Standart emiş gücü ile 280 dakikaya kadar sürekli temizlik sağlayan 5.200 mAh kapasiteli bataryası sayesinde Dreamebot D10s Pro tüm evinizin kapsamlı temizliğini aralıksız yapabiliyor. Küçük ve orta büyüklükteki evlerde tek şarj ile tüm evi süpürüp paspaslayabilen bu robot süpürge, daha güçlü emiş gücü ile kullanıldığında gücü azalırsa, şarj istasyonuna geri dönüyor, gücünü topluyor ve temizliğe kaldığı yerden devam edebiliyor.

Akışı kontrol edin

Robotunuzun emiş gücünü temizlik yapılacak yere göre istediğiniz gibi ayarlayabildiğiniz gibi ıslak ve sert zeminler için de paspasın nasıl kullanılacağını ilişkin ayrıntıları da yönetebilirsiniz. Paspas yaparken kullanılacak su hacmini ayarlayabilir, sert zeminlerinizin güzel görünmesini sağlamak için istediğiniz nem ayarını belirleyerek robotun temizlik görevlerine yön verebilirsiniz.

Temizliğinizi özelleştirin

Dreamebot D10s Pro'yu daha verimli kullanmanız için geliştirilen özel Dreamehome uygulamasındaki ayrıntılı harita ve sezgisel özelliklerle günlük temizliğinize kolayca ince ayar yapın. Çok katlı evler için birden fazla harita oluşturabilir, temizlik modlarını kişiselleştirebilir, girilmeyecek bölgeleri işaretleyebilir, temizlik programları ve rutinleri oluşturabilirsiniz. Tüm bunları ise istediğiniz zaman istediğiniz yerden sadece telefonunuzla gerçekleştirebilirsiniz.

Robotunuza sesle komut edin

Dreamebot D10s Pro'nun sunduğu özelliklerden birisi ise Siri, Alexa ve Google Asistant gibi akıllı ev sistemlerine kolayca entegre edilebilmesi. Robotunuzun akıllı evinize sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayarak, sesli komutlarla temizlik görevlerini başlatabilirsiniz.

DreameBot D10s Pro

Teknik Özellikler

Emiş gücü 5.000 Pa

Çalışma süresi 280 dakika (Sessiz modda süpürme ve paspas)

Batarya Kapasitesi 5,200 mAh

Toz Haznesi 570L

Su tankı kapasitesi 235 mL

Ses Düzeyi 60 dB

Ağırlık 3.6 kg.

dreame hakkında

2017 yılında kurulan Dreame Technology, teknoloji aracılığıyla hayatları güçlendirme vizyonuyla akıllı ev temizlik cihazlarına odaklanan yenilikçi bir tüketici ürünleri şirketidir. Dreame Technology'i Facebook, Instagram ve Twitter'da takip edebilir, daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

https://www.dreametech.com

