9. sınıflara yönelik ülke genelindeki 'ortak yazılı sınavlar' tamamlandı

31 bin kişi şikayet etti: RTÜK o diziyi mercek altına aldı
31 bin kişi şikayet etti: RTÜK o diziyi mercek altına aldı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Asgari ücret için kritik toplantı başladı
Asgari ücret için kritik toplantı başladı
Mahkemeden ibretlik karar: Bir ay boyunca Türk bayrağı paylaşacak
Mahkemeden ibretlik karar: Bir ay boyunca Türk bayrağı paylaşacak
Ergün Atalay: Toplumu razı edecek bir rakam gelirse kabul ederiz
Ergün Atalay: Toplumu razı edecek bir rakam gelirse kabul ederiz
Çankırı'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Çankırı'da 4,5 büyüklüğünde deprem
2023'te en çok arsa aranan il?
2023'te en çok arsa aranan il?
Erdoğan: 36 saatte 54 terörist yok edildi
Erdoğan: 36 saatte 54 terörist yok edildi
Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca tahliye edildi
Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca tahliye edildi
MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
Bakan Güler: 59 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Güler: 59 terörist etkisiz hale getirildi
Somali liderinin oğlunun ilk duruşma tarihi belli oldu
Somali liderinin oğlunun ilk duruşma tarihi belli oldu
Gemlik depremi Marmara fay hattını rahatlatmadı
Gemlik depremi Marmara fay hattını rahatlatmadı
Asgari ücret toplantısı Beştepe'de olacak, Erdoğan taraflarla bir araya gelecek
Asgari ücret toplantısı Beştepe'de olacak, Erdoğan taraflarla bir araya gelecek
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Ticaret Bakanı Bolat'tan fahiş fiyat uyarısı: Bindiğiniz dalı kesmeyin
Ticaret Bakanı Bolat'tan fahiş fiyat uyarısı: Bindiğiniz dalı kesmeyin
Memur ve emeklisinin maaş zammı haftaya belli olacak
Memur ve emeklisinin maaş zammı haftaya belli olacak
MİT, PKK'nın yöneticilerinden Zeynep Eyver'i etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın yöneticilerinden Zeynep Eyver'i etkisiz hale getirdi
Türkiye'nin gözü yılın son Kabine Toplantısı'nda
Türkiye'nin gözü yılın son Kabine Toplantısı'nda
Çalışan emeklinin gözü SGK'da: 5 bin TL için ödeme takvimi açıklanacak
Çalışan emeklinin gözü SGK'da: 5 bin TL için ödeme takvimi açıklanacak
6 büyükşehirle temayüle devam
6 büyükşehirle temayüle devam
Meclis ABD'yi bekleyecek
Meclis ABD'yi bekleyecek
AYM, Can Atalay kararının gerekçesini açıkladı
AYM, Can Atalay kararının gerekçesini açıkladı
Ücretli öğretmen araştırması: 6 bin 654'ü ön lisans mezunu
Ücretli öğretmen araştırması: 6 bin 654'ü ön lisans mezunu
Yargıtay'dan emsal karar: Muhtar tebligatı götürmekle sorumlu değil
Yargıtay'dan emsal karar: Muhtar tebligatı götürmekle sorumlu değil
Emekliye 5 bin lira ikramiye düzenlemesi TBMM'den geçti
Emekliye 5 bin lira ikramiye düzenlemesi TBMM'den geçti
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarını düşürecek adım
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarını düşürecek adım
Suç örgütlerinden ele geçirilen lüks otomobiller polis otosu oldu
Suç örgütlerinden ele geçirilen lüks otomobiller polis otosu oldu
Dolarda yeni zirve: 29,34 TL
Dolarda yeni zirve: 29,34 TL
Somali Cumhurbaşkanının oğluna istenen ceza belli oldu
Somali Cumhurbaşkanının oğluna istenen ceza belli oldu
Ana sayfaHaberler Eğitim

9. sınıflara yönelik ülke genelindeki 'ortak yazılı sınavlar' tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için düzenlenen ülke genelindeki ortak yazılı sınavlar tamamlandı. Ortak sınavlar 11 bin lisede, yaklaşık 1 milyon 100 bin öğrenciye uygulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 16:56, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 16:56
Yazdır
9. sınıflara yönelik ülke genelindeki 'ortak yazılı sınavlar' tamamlandı

Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullarda ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslarda, ortaokul ve liselerde "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde" olmak üzere 3 farklı ortak yazılı sınav yapılacağı açıklanmıştı.

Yönetmelik gereğince, bakanlığın öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez hayata geçireceği uygulama kapsamında ilk sınav, dün ortaokul 6. sınıflar için yapıldı.

Bu kapsamda, ortaokul 6. sınıflarda okuyan yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenciye yönelik Türkçe ve matematik derslerinden 18 bin ortaokulda ülke genelinde ortak yazılı sınav düzenlendi.

Lise 9. sınıflardaki yaklaşık 1 milyon 100 bin öğrenciye yönelik, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden ülke genelindeki ortak sınav ise bugün 11 bin lisede uygulandı.

Ortak sınavlarda, bu öğretim yılına mahsus olmak üzere çoktan seçmeli sorular kullanıldı. 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek yazılı sınavlarda yanlış cevap sayısı, doğru cevap sayısını etkilemeyecek.

Türkçe dersi için dinleme ve konuşma sınavları ayrıca okullarda yapılacak.

- Mazeret sınavı da yapılacak

Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi, ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı bildirilecek. Sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak.

Ülke ve il genelinde yapılacak mazeret sınavlarının tarihi, il milli eğitim müdürlüklerince ilan edilecek. Mazeret sınavlarının soru ve cevap anahtarları, ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak, sınavın uygulanması ise eğitim kurumu sınıf veya alan zümrelerince yapılacak.

Mazeret sınavlarına katılmayan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacak ve öğrenci sınava katılmamış olarak değerlendirilecek.

Öğrenci velisi, 3 iş günü içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne sınav sorularına yönelik itirazı için dilekçeyle başvurabilecek.

Ortak yazılı sınav soru itirazları, ülke ve il geneli yapılan sınavlarda ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince, ilçe geneli yapılan sınavlarda ilçe milli eğitim müdürlüklerince, okul geneli yapılan sınavlarda ise okul müdürlüklerince cevaplanacak.

Ülke, il ve ilçe genelinde yapılan ortak yazılı sınavların cevap kağıtları, okullarda muhafaza altına alınacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber