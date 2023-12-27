Erdoğan: Asgari ücrete yüzde 49 artış yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 Türk lirası olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 19:58, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 20:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 yılında asgari ücret, yüzde 49 artışla net 17 bin 2 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/V1xYdUjMVCRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2023