Polis Akademisindeki eğitimlerini tamamlayan 26 bin 731 personel emniyet teşkilatına katıldı

Polis Akademisi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2023 yılında Polis Akademisinden, 1098 komiser yardımcısı, 23 bin 819 polis memuru, 1814 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 26 bin 731 personel, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Emniyet Teşkilatımıza katılmıştır." ifadelerine yer verildi.