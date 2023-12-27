Depremin çocukları robotik kodlamada dünya üçüncüsü oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalara ara vermeyen Dörtyol ilçesi Süleyman Demirel Anadolu Lisesi öğrencileri, 23 farklı ülkeden 24 takımın yer aldığı robotik kodlama yarışmasına katıldı. Online olarak düzenlenen 'Riders Robotics League World Cup' biniciler robotik ligi dünya kupasına Hataylı öğrenciler; Ahmet Furkan Selimli, Furkan Tayyar Çetin ve Ömer Ziya Ulusoy damga vurdu. Başarılı öğrenciler, büyük bir başarı elde ederek dünya üçüncüsü oldular. Payas Stem Merkezi mentörü Cem Kağar ve okulda görevli danışman öğretmeni Ayşenur Kavsak tarafından organize edilen öğrenciler, okullarını ve ülkelerini dünya finalinde temsil etmenin gururunu yaşadılar.



Yarışmaya katılan öğrencilerden Furkan Tayyar Çetin robotik ligi dünya finallerine katılma hakkı kazandıklarını ancak yaşadıkları deprem nedeniyle zor zamanlar atlattıklarını, dünya şampiyonasına kendisi ve 2 arkadaşı ile birlikte zorlu şartlarda hazırlandıklarını belirterek, katıldıkları yarışmada dünya üçüncüsü olmalarından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.



Yarışmaya 7 günlük bir çalışma süreci ile hazırlandıklarını vurgulayan Ahmet Furkan Selimli, "Bu süreçte yaşadığımız depremlerin de etkisi ile birçok arkadaşımız başka illere gitmek zorunda kaldı. Biz bu yarışmaya burada 3 arkadaş olarak hazırlandık, yarışma süresince birçok yeni şeyler de öğrendik. Bu yarışmada ülkemizi yurt dışında temsil ederek dünya 3.'sü olduk. Bu süreçte okul müdürümüz, öğretmenimiz ve ailelerimiz bizlere destek vererek yanımızda oldular" şeklinde konuştu.

Ömer Ziya Ulusoy ise bundan sonraki hedeflerinin yarışmalarda dünya birinciliği ile eğitim gördükleri okullarında robotik kodlama alanındaki başarı bayrağını diğer öğrencilere teslim etmek olduğunu belirtti.



Okul müdürü Ferhat Yahşi, öğrencilerinin başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, "Dünya çapında yapılan yarışmaya katılan öğrencilerimiz takım halinde dünya 3.'sü oldu. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi bu başarılarından dolayı ve okulumuzu ve ülkemizi yurtdışında temsil ederek üçüncülük başarıları nedeniyle kendilerini kutluyorum. Yaşadığımız deprem çalışmalarımızı olumsuz etkiledi, başka illere gitmek durumunda kalan öğrencilerimiz de oldu. Ama kalan öğrencilerimiz yarışma gece gündüz demeden çalışarak hazırlandılar. 7 gün süren bu yarışmada olağanüstü bir çaba gösterdiler. Öğretmenlerimizin, idaremizin, velilerimizin de desteği ile öğrencilerimiz gurur verici bir sonuç elde etti. Amacımız dünya birinciliği elde etmek, geleceğin mesleği olan kodlama alanında çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor" dedi.



Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy öğrencilere başarılarından dolayı belgelerini vererek tebrik etti.