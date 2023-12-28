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28 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

28 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 00:00, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 00:04
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28 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun Adli Tıp Kurumu Hizmet Binası Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Samsun/13.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mustafa Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek İl Genel Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek, bakanlar toplantının ardından sahada incelemeler yapacak.

(Hatay/15.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığına, AK Parti İl Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak, Şehit Uzman Çavuş Vedat Öz Kızılay Özel Eğitim Anaokulu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Manisa/10.30/14.30)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret edecek.

(İzmir/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, OSBÜK Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSBÜK Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'na ve Boğaziçi Üniversitesi 160. Yıl Vizyon Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.30/İstanbul/19.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Piyasa Gözetimi, Denetim ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu Toplantısına katılacak.

(Ankara/14.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı Metrosu, Sürücüsüz Yerli Metro Seti Teslim Töreni"ne dahil olacak.

(Ankara/11.00)

5- TÜİK, aralık ayı ekonomik güven endeksini, "Girişim Özelliklerine Göre Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2021" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

7- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve takım kaptanı Edin Dzeko, 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da Galatasaray'la yapacakları 2023 Turkcell Süper Kupa Finali öncesi Al Awwal Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Riyad/20.00)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera, Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'da yapacakları 2023 Turkcell Süper Kupa Finali öncesi Al Awwal Park'ta düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

(Riyad/20.45)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasındaki derbide Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. haftadan ertelenen Zonguldak Kömürspor- Bucaspor 1928 maçı yapılacak.

(Zonguldak/14.00)

5- Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda 1. tur mücadelesi rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Görele Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa-Aksaray Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Giresun/Tekirdağ/17.00/Eskişehir/18.00)

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