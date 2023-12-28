Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 10 can kaybı, 54 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir TIR'ın da bulunduğu 7 araç zincirleme kaza yaptı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

NTV canlı yayınına bağlanan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 57 kişinin yaralandığını bildirdi.

Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.