Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 10 can kaybı, 54 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! 7 araç birbirine girdi: 10 can kaybı, 54 yaralı
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 08:05, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 08:31
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir TIR'ın da bulunduğu 7 araç zincirleme kaza yaptı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.
NTV canlı yayınına bağlanan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 57 kişinin yaralandığını bildirdi.
Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.