Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 10 can kaybı, 54 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! 7 araç birbirine girdi: 10 can kaybı, 54 yaralı
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 08:05, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 08:35
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 54 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin yaralandığını bildirdi.
Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.