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81 ilin temayülü bitiyor! Erdoğan, 51 ilin milletvekilleri ile görüşecek

AK Parti'de 81 ilin temayülü bugün bitiyor. Erdoğan, 51 ilin milletvekilleri ile görüşecek. İttifak çalışmalarında ise HÜDA PAR ile sorun yok, Yeniden Refah ile görüşmeler sürüyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 08:30, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 08:36
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81 ilin temayülü bitiyor! Erdoğan, 51 ilin milletvekilleri ile görüşecek

Türkiye Gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre: Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti'de çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. 28 büyükşehrin temayülünü gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de Mardin ve Manisa teşkilatı ile görüştü. Böylelikle Erdoğan 30 büyükşehrin temayülünü bitirerek, aday belirleme çalışmalarında sona geldi.

Erdoğan bugün de 51 ilin milletvekili ile AK Parti Genel Merkezinde görüşerek, temayül gerçekleştirecek. Erdoğan, burada milletvekillerinin görüşünü alacak. 30 büyükşehir teşkilatına uyguladığı mini temayülü 51 ilin vekillerine de uygulayacak. Vekillere bölgelerinde kimleri aday olarak görmek istedikleri sorulacak.

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

31 Mart 2024'te tüm il ve ilçelerde zafer hedefleyen AK Parti'de diğer partilerle ittifak görüşmeleri de devam ediyor. Edinilen bilgilere, Yeniden Refah ile görüşmeler sürerken HÜDA PAR ile temaslarda herhangi bir pürüz bulunmuyor.

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