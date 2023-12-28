MİT, PKK'nın Kamışlı sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın Kamışlı sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı
Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya karışan 6 kişi gözaltına alındı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya karışan 6 kişi gözaltına alındı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
Yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları belli oldu
Yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları belli oldu
81 ilin temayülü bitiyor! Erdoğan, 51 ilin milletvekilleri ile görüşecek
81 ilin temayülü bitiyor! Erdoğan, 51 ilin milletvekilleri ile görüşecek
İsveç'in NATO üyeliği için F-16 kararı beklenecek
İsveç'in NATO üyeliği için F-16 kararı beklenecek
5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı: Hesaplara yatırılmaya başlanacak
5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı: Hesaplara yatırılmaya başlanacak
Rifat Hisarcıklıoğlu: Gelir vergisi dilimleri de artırılmalı
Rifat Hisarcıklıoğlu: Gelir vergisi dilimleri de artırılmalı
İstanbul Emniyeti'nde ara atama: 5 ilçede müdür değişikliği
İstanbul Emniyeti'nde ara atama: 5 ilçede müdür değişikliği
Ergun Atalay: Talebimiz 18 bin liraydı, yılda iki kere olmasıydı
Ergun Atalay: Talebimiz 18 bin liraydı, yılda iki kere olmasıydı
Yeni asgari ücretle birlikte hangi ödemeler değişti?
Yeni asgari ücretle birlikte hangi ödemeler değişti?
Can Atalay dosyası yeniden Yargıtaya gönderildi
Can Atalay dosyası yeniden Yargıtaya gönderildi
Erdoğan: Asgari ücrete yüzde 49 artış yapıldı
Erdoğan: Asgari ücrete yüzde 49 artış yapıldı
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
31 bin kişi şikayet etti: RTÜK o diziyi mercek altına aldı
31 bin kişi şikayet etti: RTÜK o diziyi mercek altına aldı
Mahkemeden ibretlik karar: Bir ay boyunca Türk bayrağı paylaşacak
Mahkemeden ibretlik karar: Bir ay boyunca Türk bayrağı paylaşacak
Ergün Atalay: Toplumu razı edecek bir rakam gelirse kabul ederiz
Ergün Atalay: Toplumu razı edecek bir rakam gelirse kabul ederiz
Çankırı'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Çankırı'da 4,5 büyüklüğünde deprem
2023'te en çok arsa aranan il?
2023'te en çok arsa aranan il?
Erdoğan: 36 saatte 54 terörist yok edildi
Erdoğan: 36 saatte 54 terörist yok edildi
Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca tahliye edildi
Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca tahliye edildi
MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
Bakan Güler: 59 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Güler: 59 terörist etkisiz hale getirildi
Somali liderinin oğlunun ilk duruşma tarihi belli oldu
Somali liderinin oğlunun ilk duruşma tarihi belli oldu
Gemlik depremi Marmara fay hattını rahatlatmadı
Gemlik depremi Marmara fay hattını rahatlatmadı
Asgari ücret toplantısı Beştepe'de olacak, Erdoğan taraflarla bir araya gelecek
Asgari ücret toplantısı Beştepe'de olacak, Erdoğan taraflarla bir araya gelecek
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Ticaret Bakanı Bolat'tan fahiş fiyat uyarısı: Bindiğiniz dalı kesmeyin
Ticaret Bakanı Bolat'tan fahiş fiyat uyarısı: Bindiğiniz dalı kesmeyin
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtların 2024 fiyatları yeniden belirlendi. Tebliğe göre, kimlik kartları 130 lira, sürücü belgeleri 990 lira, pasaport defteri bedeli ise 790 liraya yükseldi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 08:45, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 10:18
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

2024 yılı itibarıyla değerli kağıtlardan alınan ücretler belli oldu.

Noter kağıdı, beyanname, pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri gibi değerli kağıtların bedelleri yeniden değerleme oranı nispetinde (yaklaşık yüzde 58) artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü genel tebliğine göre değerli kağıtlardan alınacak ücretler; noter kağıdı ve beyanname için 55 TL'den 87 TL'ye, protesto ve resen senetlerde 110 TL'den 174 TL'ye, pasaportlarda 501 TL'den 790 TL'ye, kimlik kartlarında 83 TL'den 130 TL'ye, sürücü belgelerinde 624 TL'den 990 TL'ye, banka çeklerinde her bir yaprak için 33 TL'den 55 TL'ye yükseltildi.

Karar, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber