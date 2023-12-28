Şans oyunlarından alınan vergiler düşürüldü
Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahis, at yarışları ile diğer şans oyunlarından alınan vergiler yüzde 50 oranında düşürüldü.
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 08:51, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 08:58
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin
Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu vergi oranları; spor
müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan yüzde 5'e, at
yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi.
Karar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.
>Kaynak: Reuters