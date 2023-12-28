Sigarada vergi oranları değişti
Yeni yıldan itibaren sigaradan alınan vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşecek. Ancak maktu vergi 1,14 liradan 4,80 liraya çıkacak.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 10:16, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 10:18
Sigarada vergi oranları değişti.
1 Ocak'tan itibaren sigaradan alınan vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşecek.
Ancak sigaranın maktu vergi tutarı 1,1403 liradan 4,8058 liraya yükselecek.
Sigaranın asgari maktu vergi tutarı ise 1,1114 liradan 1,4249 liraya yükselecek.