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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 6 aracın sürücüsü gözaltında

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı. Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 19:52, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 19:52
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Otoyolun İstanbul yönü Taşkısığı mevkisinde, Giresun'daki cenaze töreninden İstanbul'a dönenleri taşıyan Esenyurt Belediyesi'ne ait 34 BC 2318 plakalı otobüs, Kayseri-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait 50 ACV 195 plakalı otobüs, Ankara'dan İstanbul'a giden Kamil Koç'a ait 34 CYN 109 plakalı otobüs, 01 ZT 460 plakalı tır, 34 GOR 839 plakalı kamyonet, 34 GEF 656 plakalı otomobil ve 48 VJ 236 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Nihal Yıldız (53), Adem Akyol (58), Alperen Ayhan (16), Kenan Cin (46), Ergin Çınar (57), Erdoğan Mandal (42), Satılmış Furkan Öztürk (25), kamyonetin sürücüsü Sedat Değirmenci (53), hafif ticari aracı kullanan Hüseyin Kamil Yıldız (31) ve Adana'dan Bulgaristan'a giden tırın şoförü Abidin Ataşlı'nın (44) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada, 3'ü yabancı uyruklu, 3'ü çocuk olmak üzere yaralanan 61 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Ekipler, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırmak için çalışma yürüttü.

Trafik akışı, Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrinde ilerledi.

Ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kazaya karışan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ile tırın ikinci şoförü O.K. gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bu arada Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'nde işlemleri tamamlanan 9 cenazenin ailelere teslim edildiği öğrenildi.

- Vali Karadeniz'in açıklaması

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Vali Yaşar Karadeniz, gazetecilere, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikameti Sakarya kesimi Taşkısığı mevkisinde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Tüm ekiplerin bölgede olduğunu dile getiren Karadeniz, "Jandarma, sağlık, belediye, otoyol şirketi, AFAD, bu konuyla ilgili tüm ekipler burada. Yaralılar, 10 hastanede tedavi altında, 2'si Kocaeli'ye sevk edildi, diğerleri Sakarya merkez ve ilçeler şeklinde." dedi.

Karadeniz, hem olay yeri inceleme ekiplerinin hem de Cumhuriyet Başsavcısının da ekibiyle bölgede inceleme yaptığını belirterek, ekiplerin yolun trafiği açılması için çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Kazanın oluş şekliyle ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının devam ettiğini vurgulayan Karadeniz, "Bir otomobilin tıra çarpması şeklinde başladığı tahmin ediliyor. Daha sonra diğer araçların çarptığı şeklinde. Yine ilk tespitlere göre vefat edenlerin bir kısmının, araçlardan inen yayalara arkadan gelen bir başka aracın çarpması şeklinde olabileceği tahmin ediliyor. Bunlar şu anda ilk tespit, önemli olan belirleyici olacak olan şey; olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet savcılarımızın burada yapacağı tespitler olacak." ifadelerini kullandı.

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