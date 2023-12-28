Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı

Kaymakamlık: İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı

DUYURU

(28 Aralık 2023)

2023-Kaymakamlık Sınav Sonuçları Açıklandı

3 Aralık 2023 tarihinde uygulanan 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2023-Kaymakamlık) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 43 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu soru değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Kaymakamlık: İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları için TIKLAYINIZ.

2023-Kaymakamlık Sınavı Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

3 Aralık 2023 tarihinde uygulanan 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) adaylarının cevap kağıtları ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevapları ile soruların cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 28 Aralık 2023 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.