Çanakkale'de otomobilin çekiciye çarpması sonucu 2 kişi öldü

Kazaya karışan otomobil ve çekici, olay yerine gelen ekiplerce kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Türk ile yanındaki Betül Kuru'nun (19) hayatını kaybettiğini tespit etti.

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