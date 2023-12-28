TSK'nın 'Pençe'si Irak'ın kuzeyindeki terör inlerinde

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 2019 yılında başlatılan "Pençe Serisi" operasyonlar ile çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda mağara, sığınak, barınak, silah ve mühimmatın ele geçirildiği, terör örgütüne ağır darbe indirildiği belirtildi.

Böylece yurt içinde bitme noktasına gelen bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik saldırılarının engellendiği ifade edildi.

PKK/KCK teörr örgütünün kullandığı, sığınak ve lojistik tesisleri imha etmek, teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgede alan hakimiyeti tesis ederek hudut emniyetini ileriden sağlamak amacıyla icra edilen Pençe Operasyonları kapsamında, 27 Mayıs 2019'da Hakurk'a başlatılan Pençe-1, 12 Temmuz 2019'da Pençe-2 ile genişletildi.

Sağlanan alan hakimiyetinin artırılması amacıyla Haftanin'e 23 Ağustos 2019'da Pençe-3 ve 16 Haziran 2020'de Pençe Kaplan, 23 Nisan 2021'de Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine yönelik eş zamanlı olarak başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-yıldırım ile terör örgütü üzerindeki baskı daha da artırıldı.

Kilit kapatıldı, Irak hududunun ileriden kontrolü sağlandı

Açıklamada, "17 Nisan 2022'de Zap, Metina ve Avaşin bölgelerine başlatılan Pençe Kilit operasyonu ile toplamda 2 bin 453 kilometrekarelik alan kontrol edilerek kilit kapatılmış ve Irak hududumuzun ileriden kontrolü tamamen sağlanmış, alan hakimiyeti genişletilmiş ve terör örgütünün hareket serbestisi ile eylem kabiliyeti büyük ölçüde engellenmiştir." denildi.

Pençe Operasyonları ile 1655 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 4 bin 999 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi, 2 bin 472 mağara ve sığınak kullanılmaz hale getirildi, 2 bin 934 silah ve yaklaşık 1 milyon 377 bin mühimmat ele geçirildi

Terör yuvaları yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı, bu operasyonlara ilave olarak planlı ve ani hava harekatları ile gece, gündüz ve her türlü hava şartlarında sınırlardan yaklaşık 150 kilometre derinlikte bulunan Asos ve Kandil gibi terör yuvalarında harekat icra edildiğini ve teröristlerin barınaklarının yerle bir edildiğini vurguladı.

Böylece teröristlere ağır bir darbe indirilerek sınırların ve vatandaşların güvenliğinin sağlandığı, bir gece ansızın terör inlerini yerle bir etme kararlılığının gösterildiği vurgulandı.

"Tek hedefimiz teröristlerdir"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir kez daha hatırlatıyoruz ki Suriye ve Irak'taki tüm operasyonlarımız; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınarak icra edilmektedir. Tek hedefimiz teröristlerdir ve PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimizdir."