Avukatlık stajı ve kademe ilerlemesi uygulaması

Avukatlık stajının bir kısmı görevde iken diğer kalan kısmının aylıksız izin döneminde tamamlanması halinde yararlanılacak kademe ilerlemesi hususunda uygulamada ihtilaflar yaşanmaktadır.

657 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (A) fıkrasının (1) numaralı fıkrasında yapılan düzenlemeye göre; avukatlık stajını açıkta iken yapanlara 2, memuriyette iken yapanlara 1 kademe ilerlemesi uygulanmaktadır. Bunun için herhangi bir özel şart bulunmamaktadır. Avukat olan kişi hangi memuriyet sınıfına girerse girsin avukatlık stajını tamamlamışsa bu düzenlemeden yararlanacaktır. Örneğin; avukatlık stajını açıkta bitirdikten sonra memur olan avukata staj için 2 kademe ilerlemesi verilerek 9/1'den değil 9/3'ten başlatılır. Stajını memur iken tamamlamış olanlara 1 kademe ilerlemesi verilerek örneğin 7/3'de ise 6/1'e yükseltilecektir.

Dönemin DPB vermiş olduğu bir görüş yazısında (T:05.11.2012, S:15536); her ne kadar 657 sayılı Kanunun mezkur hükmü ile memuriyette staj yapılabileceği zımnen kabul edilmiş ise de, Devlet memurlarının aylıksız izinde bulunduğu sürelerde kadrosuyla bağlantısının devam ettiği ve dolayısıyla Devlet memuru olma statüsünün sürdüğü, bu durumun 1136 sayılı Kanunun 5, 11 ve 16'ncı maddeleri çerçevesinde avukatlık stajı yapmaya engel bir hal olarak değerlendirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, Devlet memurlarının aylıksız izin süresince avukatlık stajı yapamayacakları değerlendirilmiştir (Devlet memurlarının gerek aylıksız izin alarak gerekse çalışırken avukatlık stajını Yapabilmesinin mümkün olduğuna dair Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından verilen 04.10.2023 tarihli 7568949 sayılı görüş yazısı bulunmaktadır).

Avukatlık stajını memur iken yapmak 1136 sayılı Kanuna aykırılığı ileri sürülse dahi, 657 sayılı Kanun gereği kademe ilerlemesinden yararlandırılmaktadır.

Avukatlık stajının açıkta yapılması, kişinin Devlet memuru olmaması veya Devlet memuru olup istifa gibi bir nedenle memuriyet ile ilişiğinin kesilmesi şeklinde değerlendirilmesi gerekir.

Devlet memurlarının aylıksız izinde bulunduğu sürelerde kadrosuyla bağlantısı devam eder ve dolayısıyla Devlet memuru olma statüsü sürer. Hatta ve hatta aylıksız izinli dönemde sosyal güvenlik açısından genel sağlık sigortası da devam eder.

Sonuç olarak, aylıksız izinde stajın tamamlanması halinde 1 kademe ilerlemesinin uygulanması gerekir.