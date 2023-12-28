Otoyol kazasında hayatını kaybeden hemşire ve avukatın cenazeleri memleketlerine gönderildi

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde sabahın ilk ışıklarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken 61 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, ölenler ise morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden hemşire Nihal Yıldız ile avukat Hüseyin Kamil Yıldız'ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından memleketleri Osmaniye'nin Düziçi ilçesine gönderildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net