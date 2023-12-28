Otoyol kazasında hayatını kaybeden hemşire ve avukatın cenazeleri memleketlerine gönderildi
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen kazada ölen hemşire Nihal Yıldız ile avukat Hüseyin Kamil Yıldız'ın cenazesi memleketleri Osmaniye'ye gönderildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 14:14, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 14:15
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde sabahın ilk ışıklarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken 61 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, ölenler ise morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden hemşire Nihal Yıldız ile avukat Hüseyin Kamil Yıldız'ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından memleketleri Osmaniye'nin Düziçi ilçesine gönderildi.