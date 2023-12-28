Muğla Marmaris'te 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 13.40'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 14:36, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 14:38
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 13.40'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğündeki sarsıntı 57,39 kilometre derinlikte gerçekleşti.