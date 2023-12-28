Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 günde 59 teröristi gömdük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 günde 59 teröristi gömdük
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Muğla Marmaris'te 4 büyüklüğünde deprem
Muğla Marmaris'te 4 büyüklüğünde deprem
Özel: Asgari ücretin 3 ayda bir belirleneceğinin tahaahhüdü verilmeli
Özel: Asgari ücretin 3 ayda bir belirleneceğinin tahaahhüdü verilmeli
'Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 21, ortaöğretimde 23'e düştü'
'Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 21, ortaöğretimde 23'e düştü'
12 askerin şehit olduğu terör saldırısının detayları
12 askerin şehit olduğu terör saldırısının detayları
MEB, yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
MEB, yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
TMO, fiyat düşüşlerine karşı piyasaya müdahale etmeye hazır
TMO, fiyat düşüşlerine karşı piyasaya müdahale etmeye hazır
MİT, PKK'nın Kamışlı sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın Kamışlı sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi
Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı
Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya karışan 6 kişi gözaltına alındı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya karışan 6 kişi gözaltına alındı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
Yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları belli oldu
Yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları belli oldu
81 ilin temayülü bitiyor! Erdoğan, 51 ilin milletvekilleri ile görüşecek
81 ilin temayülü bitiyor! Erdoğan, 51 ilin milletvekilleri ile görüşecek
İsveç'in NATO üyeliği için F-16 kararı beklenecek
İsveç'in NATO üyeliği için F-16 kararı beklenecek
5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı: Hesaplara yatırılmaya başlanacak
5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı: Hesaplara yatırılmaya başlanacak
Rifat Hisarcıklıoğlu: Gelir vergisi dilimleri de artırılmalı
Rifat Hisarcıklıoğlu: Gelir vergisi dilimleri de artırılmalı
İstanbul Emniyeti'nde ara atama: 5 ilçede müdür değişikliği
İstanbul Emniyeti'nde ara atama: 5 ilçede müdür değişikliği
Ergun Atalay: Talebimiz 18 bin liraydı, yılda iki kere olmasıydı
Ergun Atalay: Talebimiz 18 bin liraydı, yılda iki kere olmasıydı
Yeni asgari ücretle birlikte hangi ödemeler değişti?
Yeni asgari ücretle birlikte hangi ödemeler değişti?
Can Atalay dosyası yeniden Yargıtaya gönderildi
Can Atalay dosyası yeniden Yargıtaya gönderildi
Erdoğan: Asgari ücrete yüzde 49 artış yapıldı
Erdoğan: Asgari ücrete yüzde 49 artış yapıldı
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
31 bin kişi şikayet etti: RTÜK o diziyi mercek altına aldı
31 bin kişi şikayet etti: RTÜK o diziyi mercek altına aldı
Mahkemeden ibretlik karar: Bir ay boyunca Türk bayrağı paylaşacak
Mahkemeden ibretlik karar: Bir ay boyunca Türk bayrağı paylaşacak
Ergün Atalay: Toplumu razı edecek bir rakam gelirse kabul ederiz
Ergün Atalay: Toplumu razı edecek bir rakam gelirse kabul ederiz
Çankırı'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Çankırı'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 günde 59 teröristi gömdük

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Sınırlarımız ötesindeki operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Teröristleri inlerinde imha ediyoruz. 12 şehidimiz oldu, 3 gün içinde 59 teröristi gömdük.'' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 14:42, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 15:10
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 günde 59 teröristi gömdük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya muhtarlıklarla ilgili talimat verdi.

Erdoğan, ''Muhtarlarımızı kimseye ezdirmeyiz. Buradan İçişleri Bakanımıza talimat veriyorum; muhtarlıklarımızın günümüz şartlarına göre yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaları mutlaka gündeme alalım.'' diye konuştu.

SAKARYA'DA 10 KİŞİNİN CAN VERDİĞİ TRAFİK KAZASI

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Öncelikle bu sabaha karşı Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 10 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan 59 vatandaşlarımızın tedavilerine süratle başlanmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülüyor. Sürücülerimizi daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Lütfen hep birlikte daha sorumlu davranalım.

''MUHTARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI KURDUK''

2024 senesinde 51 ilimizde daha 179 muhtar hizmet binamızın yapımına başlıyoruz. Muhtarlarımızın maaşlarını yaptıkları iş ile mütenasip seviyeye getirdik. 2002'den itibaren muhtarlarımızı her alanda destekledik. Muhtarlar Daire Başkanlığı kurduk.

MUHTARLIKLARLA İLGİLİ YENİ TALİMAT

Muhtarlarımızı kimseye ezdirmeyiz. Buradan İçişleri Bakanımıza talimat veriyorum muhtarlıklarımızın günümüz şartlarına göre yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaları mutlaka gündeme alalım. Biz buralara 'Muhtar bile olamaz.' manşetlerini çiğneyerek geldik. Muhtarlıklarımızın işlevlerinin yeniden düzenlenmesi daha etkin hale getirilmesi düşünülebilir.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Düşmanlarımız son 40 yıldır PKK ve uzantıları eliyle aynı sinsi ve hain emelin peşinde koşuyor. Amaç bunu topraklarımızdan kazıyıp atmaktır. Bugüne kadar emellerine ulaşamadılar ama asla da vazgeçmediler. Biz de son 21 yıldır bu coğrafyada yaşamanın bedelini neredeyse her gün ödedik ve ödüyoruz.

''KARARLI BİR ŞEKİLDE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ''

Asıl mesele ülke içinde birilerinin hala Türkiye'nin bölgesinde neye tekabül ettiğinin farkına varamamış olmasıdır. Dış politikadan terörle mücadeleye kadar her konuda bu çarpıklığın tezahürleri ile karşılaşıyoruz. Devletimizin üniter yapısını korumak milli bekamızın teminatı olan tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet ilkesini gözetmek bizim kırmızı çizgimizdir. Bunların yıpratılmasına fırsat veremeyiz.

''12 ŞEHİDİMİZ OLDU, 3 GÜN İÇİNDE 59 TERÖRİSTİ GÖMDÜK''

Kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Dünyaki risk ve tehditlerin hiçbirine prim vermedik. Güvenlik ikliminin bozulduğu bir dönemde Türkiye yakın tarihinde önemli terörle mücadele harekatlarını gerçekleştirmiştir. Sınırlarımız ötesindeki operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Teröristlerin vatan topraklarını o necis ayaklarıyla kirletmesine müsaade etmiyoruz. Teröristleri inlerinde imha ediyoruz. 12 şehidimiz oldu, 3 gün içinde 59 teröristi gömdük. Şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. 22 Aralık'tan beri icra edilen harekatlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi.

''TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN KRİTİK ÖNEMDE 70 TESİS VURULDU''

Terör örgütü için kritik önemde 70 tesis vuruldu. Bunların içinde adeta petrol rafinerileri var. Durmayacağız nerelerde bunlar için bu tür kaynaklar varsa onların bu kaynaklarını vurarak yok edeceğiz yok ediyoruz. Bu operasyonlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Kuzey Irak'taki operasyon bölgemiz coğrafi bakımdan gerçekten çok zor bir yer. Teröristler bu zorluğu kullanarak 40 yıl boyunca ülkemiz topraklarına rahatça girip çıktılar kan döktüler.

''BAHARLA BİRLİKTE YENİ ÜS BÖLGELERİMİZİN ALT YAPILARINI TAMAMLAYACAĞIZ''

Askerlerimizin operasyon yürüttüğü yerler öylesine zor şartlara sahip ki kalıcı üs bölgesini hemen kurmak mümkün olmuyor. Ama durmuyoruz üzerine üzerine gidiyoruz. İnşallah baharla birlikte yeni üs bölgelerimizin altyapılarını tamamlayacak, teröristleri buralara bir daha ayak basamayacak hale getireceğiz. Kuzey Irak'ta kalıcı üs bölgeleri için yollar yaptık. Bugün sınırlarımız içinde terör bitme noktasına geldiyse bunun en önemli sebebi Irak ve Suriye sahasında yürüttüğümüz operasyonlardır.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Bunlar PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz diyerek Irak/Suriye tezkeresine bölücü örgütün siyasi uzantıları ile beraber ret oyu vererek hapisteki teröristlere selam göndererek Meclis'te teröre karşı ortak irade sergilenen bildiriye imza atmaktan kaçarak terör örgütüne şaşı baktıklarını göstererek teröröle mücadele gibi bir dertlerinin olmadığını açıkça ortaya koymuşlardır. Bu mesele parti meselesi değil ülkemizin beka meselesidir. Siyaset kurumunun terör gibi doğrudan milli güvenliğimize dair bir konuda güç birliği içinde hareket etmesi millete karşı mesuliyetinin gereğidir. Kendi kişisel ihtirasları ve parti içi iktidar hesapları uğruna bölücü örgütün emellerine koçbaşlığı yapanları milletimiz asla affetmeyecektir. Türkiye hariç hemen hiçbir ülkede, terör örgütünün propaganda çarkına dişli olmayı maharet sayan bir muhalefet asla bulamazsınız. Ülkemizin tek derdi terörle mücadele olsa güvenlik güçlerimiz ile bunun üstesinden geleceğimizden hiçbir şüphemiz yoktur. Ama coğrafyamızın bize dayattığı başka sınamalarla da karşı karşıyayız. Deprem, iklim değişikliği gibi küresel sorunlar bunlardan biridir.

''MERKEZ BANKASI REZERVLERİMİZ 145 MİLYAR 456 MİLYON DOLARA ULAŞARAK REKOR KIRMIŞTIR''

Merkez Bankası rezervlerimiz tarihinin en yüksek rakamı olan 145 milyar 456 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştır. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin maaşların yüksek oranlı artışa gittik.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Yüzde 49 artışla 17 bin 2 liraya çıkan yeni asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Yeni asgari ücretin işverenlere ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Enflasyonla mücadelede kesinlikle geri adım atmayacağız. Rakamlar enflasyonun ateşinin düşmeye başladığına işaret etmektedir.''

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber