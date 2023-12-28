Tekerlekli sandalyesiyle geldi, eski eşini vurup kaçtı

Dün saat 14.00 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde meydana gelen olayda İddiaya göre, ara ara rahatsız ettiği ve uzun süre önce boşandığı eski eşi Halide Birtaş ile sokakta karşı karşıya gelen Mehmet Ali Gülerli çıkan tartışmada silahına sarılarak ateş açmış, kurşunların hedefi olan Birtaş karın ve kasık bölgesinden ağır yaralanmıştı. Tekerlekli sandalyeli Mehmet Ali Gülerli ardından olay yerinden kaçarak uzaklaşmış, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Halide Birtaş ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Eşini vurduktan sonra kaçan Mehmet Gülerli'nin tekerlekli sandalye ile kaçtığı anlar bir cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Yürüme engelli adam yakalandı



Olaydan sonra tekerlekli sandalye ile kaçan şüpheli Mehmet Ali Gülerli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesi tamamlanan Gülerli, adliyeye sevk edildi. Öte yandan Halide Birtaş'ın gelininin sinir krizi geçirdiği anlar ile cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.