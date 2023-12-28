Samet Aybaba: İsteyen herkesi göndeririz, istemeyen hemen gider

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, birçok konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

25 günden bu yana görevde olduğunu ve ortaya bir takım fikirler çıkardığını belirten Samet Aybaba, "Kulübün yapılanmasının ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuz. Değerlendirme yapıyoruz. Yeniden yapılanacağız. Kulübün değerlerini herkese anlatacağız. Transfer yapacağız. Plan yapacağız. Altyapıya önem vereceğiz. Birlikte hareket edeceğiz. Umutsuz değiliz. Her şeyin iyisini yapacağız. Süreye ihtiyacımız var. Beşiktaş, sezon başında bu ligin en önemli figürlerinden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör ve transfer konusunda çalışmalarının sürdüğünü aktaran Aybaba, "Çalışmalarımız sürüyor. Kolay bir şey değil. Başkanımızın görüştüğü 2-3 hoca var. Planlamamızı hocaya anlatacağız. Sergen Yalçın doğal aday. Görüşme yapmadık ama yaparız. Başka antrenör adayları var. Bir takım şeyleri doğru toparlamak lazım. Doğru ve iyi transferler yapacağız." diye konuştu.

- "Şu an kadromuz 13 kişi"

Afrika Uluslar Kupası'na giden ve sakatlığı bulunan oyuncular nedeniyle şu an 13 kişilik bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Samet Aybaba, şu görüşleri paylaştı:

"Şu an kadronun tamamı 13 kişi. 6 oyuncu Afrika Uluslar Kupası'na gitti. Kadro planlamasını yapan arkadaşlar böyle bir kupayı bilmiyor muydu? 3 stoperimiz de Afrika Uluslar Kupası'nda. Hoca bu 13 kişiyle antrenmana çıkar mı? Ne düşünür? Yapabileceklerimizin en iyisini yapmayı düşünüyoruz. Bazı oyunculara resmi teklif var. Takımda 14 yabancı oyuncu var. Transfer yapamayız. Bu oyuncular ilgili ne yapabileceğimizi düşünüyoruz. Değerlerini bularak elden çıkarırsak transfer yapacağız. Bayağı mesafe kat ettik. Maç izlemeye gittim. Plan yaptık. Chamberlain'nin sakatlığı var. Listeye yazılmayabilir. Onun dışında içeride oyuncularla görüşmeleri bitirdikten sonra transfere başlayacağız."

- "İsteyen herkesi göndeririz"

Hiçbir oyuncunun takımdan ayrılma isteğiyle kendilerine başvurmadığını ifade eden Aybaba, "Hiçbir oyuncunun bizimle 'Mutlu değilim, transfer görüşmesi yapabilir miyim?' diye bir teması olmadı. Aboubakar, her yerde konuşuyor. Bize konuşmuyor. Burası Beşiktaş. Oyunculara teklifler var. İsteyen herkesi göndeririz. İstemeyen hemen gider. Aslolan Beşiktaştır. Bunları fazla abartmaya gerek yok. 1,5 seneyi kapsayan oyuncu bulabilmeyi planlıyoruz. Sezon başında da bunu arttıracağız. Genç oyuncuyu dışarıdan değil altyapıdan sağlayacağız. Kiralık oyuncuyu düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Oyuncular 'Bu takımda hiç disiplin yok' diyor"

Samet Aybaba, birebir görüştüğü futbolcuların takımda birlik olmadığından şikayet ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Oyuncuların hepsiyle görüştüm. Oyuncular bu takımda 'Hiç disiplin yok' diyor. Hiçbir oyuncuya 3 senedir ceza uygulanmadı. 'Hiç bir arada değiliz ve birlikte hareket edemiyoruz. Soyunma odasında bile bir arada değiliz. Takımın lideri yok.' diyorlar. Böyle bir takımdan ve bu kadar büyük bir markadan nasıl bir başarı bekliyorsunuz. Beşiktaş bu söylediğim şeylerin tamamını kaybetmiş. Bu arkadaşlara bir mesaj vermemiz gerekmiyor mu? Ücretler çok yüksek ama ortada bir başarı, duygu ve heyecan yok. Oyuncular bunlardan şikayetçi. Eski hallerine dönmelerini istiyoruz. Bu kadar kötü bir performans olabilir mi? Genç oyuncu tercihini arttıracağız."

Kadro dışı bırakılan 5 oyuncunun durumuna da açıklık getiren deneyimli futbol adamı, "Bu oyuncular takımla birlikte antrenman yapıyorlar, yemek yiyorlar. Mesaj vereceğiz arkadaşlar. Bu arkadaşların böyle bir fikirleri yoktu. Olması gerektiğini hissettirmek için bazı şeyleri yaptık. Afrika Uluslar Kupası'na gittiler. Hala keyifleri iyi. Afrika Uluslar Kupası büyük bir şans. İnşallah iyi oynarlar, değerlerini de bulurlarsa satarız." ifadelerini kullandı.

- "Ayrılırken biz doğru olanı yaptık"

Samet Aybaba, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolları ayrılmasına ilişkin de konuştu.

Aybaba, Çalımbay'ın ayrılık sürecinde birebir görüşmediği için kendisine kırgın olduğunun hatırlatılması üzerine, "Bizim duygularımız var. Bu, yönetimsel bir karardır. Kendisine bu bilgiyi ben verdim. Paylaştım. Ayrılırken biz doğru olanı yaptık. Ona bakıp bu duyguyu taşıyamayacağımızı düşündük. Bunu hayatım boyunca unutamam. O başarılı bir teknik direktördür. Her zaman dostuz. Aramızda hiçbir sorun yok." şeklinde görüş belirtti.

- "Teknik direktör konusunda direkt yetkili benim"

Görev tanımıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Samet Aybaba, "Futbol sahasında ben hiç yokum. Ama takımın patronu benim. Teknik direktörün de üstündeyim. Futbol tamamen benim kontrolümde. Teknik direktör ile sadece takım performansı ile ilgili sohbetim olur. Teknik direktör konusunda direkt yetkili benim. Paramız var. Bütçemiz 6 milyon gözükse bile futbolu farklı yöneten kulüpler var. Onlardan öğrenir ve yürürüz. Bu ülkede her şey yapılıyor. Herkes masaya vuruyor ve yaparım, yaptım diyor. Beşiktaş olunca çok eleştiriliyor. Camiamızı toparlamamız lazım. İmkanlarımız çok geniş. Büyük düşünüyoruz. Futbolumuz anormal bir çıkmazda. Çok sorunlu bir hale geldi. Yeni bir şeyler geliştirmek lazımdı. Biz başladık. Rol model olacak. Sahayla ilgili hiçbir düşüncem yok. Bunu kendime saygısızlık addederim." açıklamasında bulundu.

- "Altyapı tarafı en önemli işim"

Siyah-beyazlı takımın altyapıdan daha fazla katkı alması gerektiğinin altını çizen Samet Aybaba, "Altyapıyı çok severim. Buradan daha çok katkı almamız lazım. Oyuncular çok az süre alıyorlar. Bu doğru değil. Yaklaşımımız çok farklı olacak. Ajax'ın oyuncu izleme ekibi 300 kişi. Bizim ise 3 kişi. Orayı genişletiyoruz. Oyuncuların A takımda daha fazla süre alması için antrenörlerle görüşeceğiz. Altyapı tarafı benim en önemli işim. Bir an önce Fulya'dan çıkmamız lazım. Bu imkansızlıklara rağmen A takımda 6 oyuncumuz var." diye konuştu.

- "Türkiye Kupası'nı çok net hedefliyorum"

Bu sezon en büyük hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu belirten Aybaba, "Türkiye Kupası'nı çok net hedefliyorum. Özel prim sistemi planladım. Başkanımızla konuşacağız. Bunu uygulayacağız. Çalışmalarımı yaptım. İkinci hedefimiz de Avrupa kupalarına katılacak bir sıralama yakalamak." ifadelerini kullandı.

- "Şenol Güneş'in transferlerde katkısı varsa eleştiririz"

Samet Aybaba, sezon başında kadro planlamasının yanlış yapıldığı ifadesinin hatırlatılması ve o dönemde takımın başında Şenol Güneş'in olduğunun belirtilmesi üzerine şunları söyledi:

"Şenol hocayı takımın transferlerinde direkt katkısı olduysa tabii ki eleştiririz. Nasıl ki şampiyon olduğunda takdir edip, inanılmaz şeyler söylüyorsak, bu kadro planlamasında katkısı varsa eleştiririz. Doğru yapılan şeyleri takdir ediyorsak, yanlışları da eleştireceğiz."

- "Quaresma'yı hiç görmedim, tek sorumlu ben oldum"

Samet Aybaba, 2012-2013 sezonunda siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma'yı istemediği şeklindeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Quaresma'nın göreve geldiğinde kadro dışı olduğunu belirten Aybaba, "Ben Ricardo Quaresma'yı hiç görmedim. 'Samet hoca' gönderdi dediler. Takım toparlandığında başkana gittim ve 'Başkanım takım iyi, bir şeyler olacak, heyecanımız var, Quaresma'yı alalım' dedim. Başkan istemedi. Sonra tek sorumlu ben oldum." ifadelerini kullandı.

Samet Aybaba, son olarak Adana Demirspor'da forma giyen milli oyuncu Yusuf Sarı'nın gündemlerinde olmadığını kaydetti.