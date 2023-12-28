Anka-3 gökyüzüyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA III'ün bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız ANKA III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, ANKA III'ün ilk uçuşundan görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.