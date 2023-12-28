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İnternet Hızı Nedir ve Nasıl Ölçülür?

Kaynak : Advertorial
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 07:00, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 17:53
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İnternet Hızı Nedir ve Nasıl Ölçülür?

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İnternet Hızı Nedir ve Nasıl Ölçülür?

İnternet hızı, interneti ne kadar verimli kullanabileceğinizi belirleyen temel faktördür. Peki, internet hızı nasıl ölçülür, hız testi yaparken nelere dikkat edilmeli?

İnternet bağlantınızın hızı, internet deneyimini belirlemede önemli rol oynar. İnternette gezinme, film-dizi izleme, sosyal medya platformlarında gönderi paylaşma, online toplantılara katılma dahil çevrimiçi ortamdaki tüm etkinlikleri ne kadar hızlı gerçekleştirdiğiniz internet hızınıza bağlıdır. Tercih ettiğiniz internet paketinde indirme ve yükleme hızı ne kadar yüksek, gecikme süresi ne kadar düşükse internet deneyiminiz o kadar iyi olur. İnternetinizin bağlı olduğu evin altyapısı da alacağınız maksimum hızı belirlemede ana faktördür. Peki, internetinizin ne kadar hızlı olduğunu nasıl öğrenebilirsiniz?

İnternet hızı nedir?

İnternet hızı, verilerin veya içeriklerin webden cihazınıza ulaşma hızını ifade eder. Modem aracılığıyla cihazınızdaki verilerin web sunucusuna ya da tam tersi ne kadar sürede aktarıldığını ifade eder.

Saniye başına megabit (Mbps), internet hızları için standart ölçümdür. Mbps sayısı, internetten çeşitli cihazlara indirilen/yüklenen bilgilerin hızını gösterir. Bant genişliği, saniyede indirilen veya yüklenen bilgi miktarıdır ve Mbps olarak ölçülür.

Günümüzde birçok internet sağlayıcının sunduğu geniş bant internet, yüksek hızlı internet bağlantısı üzerinden daha geniş bant genişliğine sahip hizmettir. Hız ve bant genişliği sıklıkla karıştırılır. Bu nedenle bir örnekle açıklamakta fayda var; Banyo musluğunu örnek alalım. Suyun akma hızı hız, musluktan gelen su miktarı bant genişliğidir. Geniş musluk daha dar musluğa oranla daha fazla su akıtır, dolayısıyla küveti daha hızlı doldurur. İnternet hızınız kadar bant genişliğiniz de önemlidir. İnternete bağlanan birden fazla cihazınız varsa, aynı hızda bağlanmak için daha fazla bant genişliğine ihtiyacınız olacaktır.

İnternet hızı nasıl ölçülür?

Web sitelerini açarken, müzik dinlerken, film izlerken takılmalar yaşıyorsanız, internet hızınızı kontrol etmenizde fayda var. İnternet hız testi yaparak internet servis sağlayıcınızın söz verdiği hızları sunup sunmadığını da öğrenmiş olursunuz.

İnternet hız ölçümüne başlamadan önce dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Öncelikli olarak, cihazınızda devam eden indirme ve yükleme işlemlerini sonlandırdığınızdan, bir VPN programının açık olmadığından emin olun. Mümkünse bilgisayarınızı Ethernet kablosuyla doğrudan modeminize bağlayın. Ethernet, WiFi'a kıyasla daha kararlı bağlantı sunar. İnternetin yoğun olarak kullanıldığı saatlerde hız testi yapmayın. Son olarak testleri birden fazla kez gerçekleştirin. İnternet bağlantınızın koşulları günün farklı saatlerinde çok farklı olabilir. Ne kadar çok test sonucuna sahip olursanız o kadar iyi olur.

İnternet hız ölçümü için, DonanımHaber hız testi aracı, Speedtest.net, Fast.com gibi ücretsiz WiFi hız testleri sağlayan çeşitli siteleri kullanabilirsiniz. Hız testi, indirme (download) ve yükleme (upload) hızları ile birlikte ping süresini sağlayacak şekilde 60 saniye veya daha kısa sürer. En iyi sonuçları elde etmek için birkaç WiFi testi gerçekleştirin. İyi bir indirme hızı en az 25 Mbps, iyi bir yükleme hızı en az 10 Mbps'tir.

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